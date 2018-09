Seit fünf Jahren Vereinschef: Rüdiger Heß hat Faible für die Zeit der dampfenden Lokomotiven

Zumindest im Miniaturformat beleben sie längst stillgelegte Zugstrecken und Bahnöfe in der Region wieder. Die aktuell rund 30 Mitglieder des Modellbahnvereins Saar/Wolfersweiler um ihren Vorsitzenden Rüdiger Heß, der ein gebürtiger Birkenfelder ist und danach lange Zeit in Brücken wohnte, feiern am 4. und 5. August ein kleines Jubiläum.

Modelleisenbahnverein feiert Jubiläum 1 von 4 Seit seiner frühen Kindheit ist Rüdiger Heß (oben) ein passionierter Modelleisenbahner. Der gebürtige Birkenfelder ist Vorsitzender eines Vereins in Wolfersweiler. Foto: Reiner Drumm 2 von 4 Der Klubvorsitzende hat zum Beispiel den Bahnhof in Freisen nachgebaut. Foto: Reiner Drumm 3 von 4 Auch der Nachbau der Freisener Mariengrotte wird bei der Ausstellung zu sehen sein.

Sie veranstalten dann in der Wolfersweilerer Mehrzweckhalle eine Ausstellung, bei der sie eigene Anlagen, aber auch Modelleisenbahnen von Angehörigen anderer Vereine zeigen. Auch eine Tombola mit vielen attraktiven Gewinnen sowie eine Börse, bei der Händler alles rund um dieses Hobby anbieten, gehören zum Programm. Zudem werden die Klubräume in der benachbarten ehemaligen Grundschule geöffnet sein.

Klub feiert fünften Geburtstag

Vor fünf Jahren, also 2013, wurde der Verein in Wolfersweiler gegründet, wobei viele Mitglieder zuvor beim Modellbauclub Freisen aktiv waren. „Man sagt dem Modelleisenbahnhobby zwar nach, dass es vom Aussterben bedroht sei. Allerdings kann man davon bei uns nur wenig spüren“, sagt Heß. Der noch recht junge Klub habe sich nämlich erfolgreich in das Wolfersweilerer Vereinsleben integriert, ergänzt der 56 Jahre alte Vorsitzende, der bei der US-Armee in Baumholder arbeitet und seit 2000 in Freisen lebt.

Unter anderem eine Nachbildung des dortigen Bahnhofs, wie er um 1900 aussah, wird bei der Ausstellung gezeigt. „Damals hat ja auch Freisen unter oldenburgischer Herrschaft noch zum Fürstentum Birkenfeld gehört“, sagt Heß, der etwa drei Jahre lang an diesem Modell gebaut hat.

Passion seit Kindheitstagen

Bei seinem Bruder habe er sich schon in frühester Kindheit mit dem Virus für dieses Hobby infiziert, „wobei mich vor allem die Ära des Kaiserreichs bis zu den frühen 1930er-Jahren fasziniert, als noch Dampfloks unterwegs waren. Diese Zeit möchte ich in meinen Landschaften nachbilden“, sagt Rüdiger Heß.

Erstmals wird bei der Ausstellung auch seine neueste Bastelarbeit öffentlich gezeigt, Denn Heß hat die bekannte Mariengrotte im Freisener Ortsteil Grügelborn im Maßstab 1:87 nachgebaut und sie an eine H0-Bahnstrecke verlegt, was natürlich ein kleiner Kunstgriff ist, da sich die Sehenswürdigkeit in Wirklichkeit nicht in der Nähe der früheren Bahnstrecke Kusel–Türkismühle befindet.

Anders sieht das mit dem einstigen Bahnhof Wolfersweiler aus. Dessen Nachbau wird eines der nächsten Projekte sein, derer sich der Verein nach Auskunft des Vorsitzenden annehmen will. Er schließt auch nicht aus, dass die Strecke Neubrücke–Birkenfeld oder gar das „Moppelche”, die legendäre Kleinspurbahn, die einst von Birkenfeld nach Brücken tuckerte, „mal ein Thema sein könnte, das man mit der Modellbahn nachstellen kann“.

Während das allerdings noch Zukunftsmusik ist, sind Impressionen der Strecke Heimbach–Baumholder, die vor einigen Jahren auch in der Wirklichkeit reaktiviert wurde und auf der wieder Züge der Vlexx fahren, längst schon modellbahnerische Realität. In der kleinen, aber feinen Spurweite Z (1:220) können die Besucher diese Landschaft bei der Jubiläumsausstellung in Wolfersweiler auch bewundern. Der Baumholderer Gerhard Maurer, ein Vereinsmitglied der ersten Stunde, hat diese sehenswerte Anlage, über die die Nahe-Zeitung bereits ausführlich berichtet hat, geschaffen. Gutes Wetter vorausgesetzt, werden schließlich auch die Modellflieger aus Wolfersweiler am Festsonntag das Programm bereichern und ihre besten Stücke dem Publikum präsentierten. Axel Munsteiner