Sehnsuchtsort werden: Was das Naheland von Südtirol lernen kann

Erstmals in ihrer Geschichte beschäftigen sich die Mitglieder der Kreistage von Birkenfeld und Bad Kreuznach gemeinsam mit einem Thema. Das Problem scheint also dringend: Es ging um den Tourismus in der Region – und was eine Büchse Thunfisch damit zu tun hat.

Südtiroler Impulse für die Mitglieder der Kreistage Bad Kreuznach und Birkenfeld am Montagabend im gut gefüllten Kirner Gesellschaftshaus: Referent Christopf Engl stieß bei ihnen und weiteren interessierten Zuhörern auf wache Ohren.

Fremdenverkehr: Nicht nur dieses Wort ist längst überholt. Heute funktioniert Tourismus-Werbung auch in diesem Punkt ganz anders als früher, das verdeutlichte Christoph Engl, Geschäftsführer der Brandtrust GmbH und langjähriger Direktor von Südtirol Marketing, am Montagabend im Kirner Gesellschaftshaus: Nicht mehr und nicht weniger als die "Zukunft des Tourismus im Naheland" stand auf der Tagesordnung.

Es sollte ein Weckruf sein, wobei es nicht darum gehen sollte, "über die Struktur der Naheland-Touristik zu diskutieren", wie der Birkenfelder Landrat Matthias Schneider (CDU) unterstrich. Sondern eher darum, wie die Außendarstellung verbessert werden kann.

"Südtirol – da hat jeder gleich ein Bild. Das hätten wir auch gern."

Mit diesem Satz brachte Schneiders Bad Kreuznacher Kollegin und Parteifreundin Bettina Dickes das große Ziel auf den Punkt. Der Unterschied: Südtirol ist wie Sylt und andere eine Marke, das Naheland nicht.Eine konkrete Antwort darauf, wie dieser Sprung gelingen kann, brachte der Abend nicht, wohl aber einige dringende Handlungsempfehlungen, mit denen der rhetorisch versierte Referent seinen Zuhörern die Augen öffnete. In der heutigen Zeit mit ihren gesättigten Märkten und ihrem Überfluss an Angeboten "kaufen die Menschen keine Produkte, sondern Sehnsüchte". Geografische Details können diese Sehnsüchte nicht wecken. Aus Sicht des Kunden laute die alles entscheidende Frage vielmehr: Warum soll ich ausgerechnet ins Naheland fahren?

Der Fremdenverkehr im Raum Rhein-Nahe-Glan: Wo geht es künftig lang? Damit befassten sich die beiden Kreistage Bad Kreuznach und Birkenfeld am Montag in Kirn. Unser Bild entstand am Wegweiser vor der Flurkapelle Linz-Ockenfels im Bad Sobernheimer Freilichtmuseum.

Foto: Stefan Munzlinger

Engl, der zu dem Thema das Buch "Destination Branding – von der Geografie zur Bedeutung" veröffentlicht hat, hatte dafür ein besonderes Beispiel parat: Eine normale Dose Thunfisch naturale ist für 5,59 Euro pro Kilo zu haben, während Sheba für das entsprechende Katzenfutter 24,38 Euro verlangt. "Sie kaufen damit Liebe zur Katze", benannte der Experte den Grund. Was genau aber ist überhaupt eine Marke? Es bedeute, das herauszustellen, "was nur ich kann". Oder anders formuliert: "Nicht beliebig sein, sondern herausragend." Es gehe dabei nicht darum, ein Bild von sich zu zeigen, sondern eins beim Touristen zu erzeugen. Also nicht nur nachmachen, sondern sich auf das eigene Profil fokussieren, empfahl Engl, der seine Thesen im Oktober bereits beim Nahe-Tourismustag in Bad Kreuznach präsentiert hatte.

24.500 Arbeitsplätze hängen laut Naheland-Touristik-Chefin Ute Meinhard im Naheland direkt oder indirekt vom Tourismus ab.

Nicht einfach nur viele Informationen liefern, sondern werthaltige Bedeutung aufzubauen, müsse das Ziel sein. "Die Leute werden nicht kommen, nur weil sie Wein und einen Nationalpark haben." Bundestagsabgeordnete Antje Lezius (CDU) lobte die von Ute Meinhard geleitete Naheland-Touristik, deren Arbeit nicht genug wertgeschätzt werde, in den höchsten Tönen. Doch sieht sie deren Slogan "Sanfte Hügel – schroffe Felsen" kritisch: "Das erzeugt in mir kein Bild." Laut Engl gehört zu einer starken Marke immer auch eine starke Leistung: "Tourismus ist Leistung, nicht Werbung." Wer die Erwartungen der Kunden nicht erfülle, werde gnadenlos abgestraft. Sie und nicht mehr die Anbieter übernehmen im digitalen Zeitalter die Kommunikationshoheit und tun über die sozialen Medien kund, ob das Hotelzimmer Lob oder Kritik verdient. "Schöne Werbesprüche sind Sackgassen, wenn das Produkt nicht stimmt", weiß Engl.

"Wir müssen Leidenschaft wecken, aber wir müssen das auch vorleben", betonte die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes in ihrem Schlusswort vor beiden Kreistagen. Sie beschrieb die anstehende Aufgabe so: "Wir müssen potenziellen Besuchern sagen, warum es bei uns so schön ist – und das besser als bisher."

Von Kurt Knaudt