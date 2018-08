Schwimmbaduntersuchung: Hotelbetreiber fühlen sich überkontrolliert

Ist es den Betreibern eines Hotels zuzumuten, monatlich das Wasser ihres Schwimmbads auf Dutzende Grenzwerte untersuchen zu lassen? Ist es gerechtfertigt, dass für einen verhältnismäßig kleinen Pool dieselben Auflagen gelten wie beispielsweise für das Idar-Obersteiner Hallenbad? Mit diesen Fragen musste sich der Kreisrechtsausschuss beschäftigen. Die Inhaber eines kleinen Hotels im Kreis Birkenfeld hatten Widerspruch gegen eine Anordnung des Gesundheitsamtes eingelegt, das wiederum beharrt auf seinem Standpunkt.

Foto: rcx – Fotolia

Man fühlte sich ein bisschen in die leidvolle Zeit des Chemieunterrichts zurückversetzt, als Jürgen Schlöder die Widerspruchsbegründung der Hotelbetreiber vorlas. Sie enthielt dermaßen viele fachterminologische Stoffbezeichnungen, die im Zusammenhang mit den erforderlichen Wasserproben stehen, dass der Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses hier und da ins Stocken geriet. Auch wenn das Ganze für den Laien schwer verständlich war, belegte es doch zumindest hinreichend, mit welchen hochkomplexen Themen sich Selbstständige neben ihrer eigentlichen Arbeit bisweilen herumzuschlagen haben.

Ließ man all die verschachtelten Sätze einmal beiseite, war des Pudels Kern recht schnell zusammengefasst: Das Gesundheitsamt hatte Ende 2016 angeordnet, dass die Betreiber des Pärchenhotels regelmäßig die Wasserqualität ihres hauseigenen Schwimmbads und des Whirlpools – das heißt Becken, Filter und Zulauf – auf etliche zusätzliche Parameter überprüfen lassen müssen. So weit unstrittig und auch nicht außergewöhnlich – allen Betreibern von Schwimmbädern im Kreis, die nicht ausschließlich privat genutzt werden, ist das auferlegt. Die Gastronomen stoßen sich auch nicht an der Überprüfungsvorschrift per se, sondern am festgelegten Turnus, deshalb legten sie Widerspruch ein.

„Zurzeit müssen wir die mikrobiologische Untersuchung jeden Monat vornehmen lassen“, betonte die Inhaberin. „Das ist wirtschaftlich auf die Dauer nicht tragbar.“ Rund 1000 Euro monatliche Belastung stellten die Prüfungen für das Unternehmen dar. Mittlerweile werde das Hotellerie- und Gastronomiegewerbe von zahllosen Vorschriften und Auflagen geradezu gebeutelt, ärgerte sie sich. Sie verstehe auch nicht, wieso für ein solch kleines Schwimmbad wie ihres dieselben Regelungen gelten wie für große Schwimmbäder – wo doch die Besucherzahl gar nicht vergleichbar sei. „Im Grunde sind das ja bloß Empfehlungen des Umweltbundesamtes, jedes Gesundheitsamt hat Spielraum, um diese Leitlinien im Einzelfall anzupassen“, betonte sie. Es gebe Schwimmbäder, bei denen Ausnahmen gemacht würden.

Außerdem sei der einmonatige Turnus schon deshalb unsinnig, weil es fast einen Monat dauere, bis das Ergebnis der biomikroskopischen Untersuchung vorliege. „Bevor wir reagieren können, müssen wir also schon die nächste Probe abliefern“, sagte die Betreiberin. Viele der zu untersuchenden Parameter würden sich ohnehin nicht so schnell ändern. Bei den Grenzwertüberschreitungen, die bislang registriert wurden, habe es sich um normale Veränderungen im Wasser gehandelt. „Uns ist ja auch nicht dran gelegen, dass irgendein Gast krank wird“, versicherte sie. Man habe das Gespräch mit dem Gesundheitsamt gesucht, aber das sei verwehrt worden.

Diana Thiel, Leiterin des Gesundheitsamtes, sah das naturgemäß ein bisschen anders. „Unsere Aufgabe als Überwachungsbehörde ist es nicht, mit den Betreibern über Alternativen zu diskutieren“, erläuterte sie. „Wir sind dafür da, dass gewisse Regeln befolgt werden. Nicht mehr und nicht weniger.“ Sie werde auch künftig auf der Einhaltung der Vorschriften bestehen. Zwar sei es richtig, dass das Gesundheitsamt einen gewissen Spielraum habe und Ausnahmen machen dürfe, aber die müsse man begründen. „Und das kann ich in Ihrem Fall nicht“, sagte sie abschließend an die Betreiber gewandt.

Da sich beide Parteien nicht auf einen Kompromiss einigen konnten, muss nun der Kreisrechtsausschuss entscheiden. Wie das Urteil des Gremiums ausfällt, werden sowohl Gesundheitsamt als auch die Betreiber des Pärchenhotels schriftlich erfahren. Danach steht es den Beteiligten frei, den weiteren Rechtsweg zu beschreiten.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer