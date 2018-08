Schwerer Unfall auf der B 41 bei Rimsberg: Fahrer eingeklemmt

Aus unserem Archiv

Birkenfeld/Rimsberg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein zwischen den Abfahrten Birkenfeld und Rimsberg wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr ein Autofahrer schwer verletzt. Der 25-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Birkenfeld befreit werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand war er aus bisher ungeklärter Ursache auf einen langsam fahrenden Lkw aufgefahren.