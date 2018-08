Schwere Schäden durch Hagel und Starkregen: Großteil der Ernte war nicht zu retten

Arg gebeutelt haben die Unwetter Ende Mai auch die Landwirtschaft. Ein Bauer, der besonders starke Schäden zu beklagen hat, ist Klaus Leroch vom Steinäckerhof oberhalb von Herrstein. Ihn beeindruckt die Welle der Solidarität, die er und Menschen im Tal spüren, die es teils weitaus härter erwischt hat.

Zwar liegen seine 120 Hektar Nutzfläche überwiegend auf den Höhen rund um das Gehöft, aber der Hagel hat auch dort voll zugeschlagen. „Auf 83 Prozent des Ackerlands war nichts mehr zu retten“, verdeutlicht der 52-Jährige, in Geld ausgedrückt: rund 20.000 Euro. Nur zwei Felder mit Raps und Wintergerste sind bei dem Sturm intakt geblieben. Immerhin erholt sich der Mais, der für den Milchviehhalter allerdings nur eine untergeordnete Rolle spielt, zum Teil wieder langsam. Der Rest – Triticale, ein Sommergerste-Erbsen-Gemisch, und die anderen Rapskulturen – ist hinüber.

Nicht mehr als solche zu erkennen sind etliche seiner Wiesen: Seit der Fischbach über seine Ufer trat, bedecken Geröll, Schlamm und Treibgut knapp zehn Hektar seines Grünlands. Mit einem Teleskoplader, den ihm der Maschinenring zur Verfügung gestellt hat, befreit Leroch das Gelände von den Schuttmassen, die mitunter den eigenen Fuhrpark überfordern. Hagel und Starkregen legten weitere 15 Hektar Gras flach.

Massiv gelitten hat auch das Dach des Kuhstalls, wie die durchlöcherten Eternit- und Lichtplatten zeigen, in die Getreidehalle drang ebenfalls Wasser ein, der Rindenmulch auf dem Reitplatz wurde komplett weggespült. Im Nu verwandelte sich ein namenloses Rinnsal, das im Sommer oft austrocknet, in einen reißenden Bach, der sich tief und breit in die Landschaft bohrte und schließlich die Schule ramponierte.

Im Gegensatz zu den Gebäuden hat der Landwirtschaftsmeister die Ernte nicht versichert: „Bei den Wiesen geht das überhaupt nicht, auf den Feldern hatten wir 30 Jahre keine Hagelschäden.“ Aus dem Berufsstand und der Bevölkerung erfährt er immense Hilfe. Bauern, die ohnehin öfters für ihn im Einsatz sind, verzichteten auf jeglichen Lohn, als sie für ihn die geknickten Pflanzen mulchten, pflügten und neu einsäten: „Sie berechnen alle nur die Dieselkosten.“

Um die Tiere auch in den Wintermonaten füttern zu können, presst die Crew vom Steinäckerhof jetzt Siloballen auf dem Lützensoon: „Ein Kollege überließ mir dafür auf 20 Hektar den zweiten Schnitt“, berichtet der Betriebsleiter. Im Übrigen vertraut er in der Notsituation auf das schnell wachsende Weidelgras: „Dafür nutzen wir nicht nur in Mitleidenschaft gezogenes Grünland, sondern auch bisheriges Ackerland.“ Trotz aller Sofortmaßnahmen befürchtet er, „dass der Ertrag auf vielen Wiesen selbst im nächsten Jahr noch gemindert sein wird“.

Vor allem im Tal leistete sein Radlader nützliche Dienste – auch für andere. In jeder Hinsicht habe die Nachbarschaftshilfe vorbildlich funktioniert. „Bei unseren Söhnen, deren Häuser in der Hauptstraße überflutet waren, packten sogar fremde Leute mit an.“

Sogleich richtete Klaus Laroch die unterspülten Bankette auf dem steilen Zufahrtsweg mit Schotter wieder her, aber das nächste schwere Gewitter am 31. Mai machte die ganze Arbeit zunichte. Dann musste er in seiner Eigenschaft als Beigeordneter zusammen mit Ortsbürgermeister Eberhard Weber die Feldwege binnen kürzester Frist inspizieren, damit die Gemeinde in den Genuss von Zuweisungen kommt, um die zerstörten Streckenabschnitte instand zu setzen. Karsten Schultheiß