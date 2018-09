Schwere Körperverletzung: Plötzlich kennt Opfer den Angeklagten nicht

Ein mehrfach vorbestrafter Angeklagter, der eine Tat zugibt. Und ein Opfer, das Anzeige gegen den Angeklagten erstattet hat, dann aber plötzlich behauptet, den Angeklagten eigentlich gar nicht zu kennen und sich kaum noch an die Tat zu erinnern: Das gibt es nicht alle Tage, waren sich letztlich Strafrichter Philipp Schneider, Staatsanwalt Thomas Gleichmann und auch Verteidiger Klaus Uebel einig.

Foto: dpa

Das Verfahren wegen schwerer Körperverletzung wurde eingestellt, und dennoch spielte sich am Amtsgericht Idar-Oberstein ein kleiner Gerichtsthriller ab. Hier sei das „Who's who“ der Kleinkriminellen-Szene der Stadt Idar-Oberstein direkt oder indirekt beteiligt gewesen, erklärte Schneider mit einem Kopfschütteln.

Die Geschichte, wie sie die Anklageschrift wiedergab: Der Angeklagte feierte zusammen mit Freunden in der Nacht zu Silvester 2017 in einer einschlägig bekannten Gaststätte. Dabei soll er einen Bekannten, den er vor der Gaststätte sah, angegriffen haben, ihm in den Rücken gesprungen sein und ihm – als dieser zu Boden gefallen war – mit einem Gegenstand (womöglich ein Totschläger) mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, um ihm erhebliche Verletzungen zuzufügen. Nachdem es dem Opfer gelang aufzustehen, soll der Angeklagte zusammen mit seinen Freunden weiterhin auf das Opfer, das schwer im Gesicht und am Hinterkopf verletzt wurde, eingeschlagen haben.

In der Hauptverhandlung blieb davon allerdings wenig übrig: Der 24-jährige Angeklagte – mehrfach wegen Körperverletzung, die stets unter Alkoholeinfluss begangen wurde, vorbestraft – erzählt eine andere Geschichte: Das Opfer sei ein stadtbekannter Schläger. Und auch an diesem Abend habe der ihm nur flüchtig bekannte Mann grundlos auf einen anderen Gast eingeschlagen.

Er habe kurz nachgedacht, dann beschlossen, ihn mal zur Rede zu stellen. Er sei ihm ins Freie gefolgt. Dort seien ein paar Worte gefallen, er habe sich gegen Angriffe des Mannes gewehrt. Zusammen sei man ein paar Treppenstufen runtergestürzt. Der junge Mann gab an, sich dabei nur geringfügig verletzt zu haben. Und: Er sei an diesem Abend absolut nüchtern gewesen. Schneider bohrte nach: Der Ablauf erschließe sich ihm nicht. Er äußerte mehrfach Zweifel an der Plausibilität dieser Darstellung.

In Fußfesseln trat das Opfer, das erst ein halbes Jahr nach dem Vorfall Anzeige erstattet hatte und dabei ein ärztliches Attest sowie Handyfotos der Verletzungen von damals beifügte, in den Zeugenstand. Der dem Angeklagten körperlich überlegen wirkende 44-Jährige sitzt zurzeit eine Haftstrafe in der JVA ab. Er habe einen Schlag auf den Hinterkopf gespürt, mehr als zwei Täter hätten letztlich auf ihn eingeschlagen. Er kenne den Angeklagten nicht und könne auch nicht viel mehr zu dem Fall sagen. Jemand habe ihm gesagt, dass der Angeklagte wohl zu den Schlägern gehört habe ... : Angaben, die viele Fragen aufwarfen und dazu führten, dass die Befragung des Opfers nicht öffentlich weitergeführt wurde. Schneider fragte mehrfach nach, wie es zu diesen Erinnerungslücken komme: „Das passt alles nicht zusammen.“ Offenbar wolle jemand, dass der Zeuge sich nicht mehr erinnere – oder dass der Angeklagte belastet werde.

Was da vor Gericht einschlägig bekannte Akteure untereinander geregelt haben oder wer wen belasten wollte, ließ sich nicht mehr gänzlich rekonstruieren. Von weiteren Zeugenbefragungen sah das Gericht ab. Da werde man wohl auch nicht schlauer, formulierte es Gleichmann. Er betonte mit Blick auf den Angeklagten: „Sie sind eigentlich ein netter Kerl, arbeiten, verdienen ordentlich, spielen Fußball. Aber wenn Sie saufen, gibt es sofort ein Problem. Das müssen Sie endlich mal kapieren.“

Von unserer Redakteurin Vera Müller