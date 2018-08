Schulstandort Oberreidenbach nicht gefährdet

„Der Schulstandort Oberreidenbach bleibt gesichert.“ Das betonen Herrsteins VG-Bürgermeister Uwe Weber und Helma Zerfaß-Wildberger, Direktorin der Reidenbachtal-Grundschule, in einer gemeinsamen Presseerklärung. Auslöser dieser Reaktion war das Ergebnis eines Gutachtens zum Schulentwicklungsplan, das jüngst in der gemeinsamen Sitzung des Schulträger- und des Kreisausschusses vorgestellt worden ist (die NZ berichtete).

Foto: Andreas Nitsch

Das Gutachten beruft sich auf Zahlen des statistischen Landesamtes, wonach die Geburtenzahlen im Landkreis Birkenfeld zwar seit Jahren leicht sinken, die jeweiligen Mindestzahlen für die bestehenden Schulzüge (also die Anzahl der Klassen) aber dennoch erreicht werden sollten. Lediglich bei der Grundschule Reidenbachtal würden, so sagt die Gutachterin, durchgehend Zahlen unter 20 Schülern prognostiziert. Zwar wisse die Gutachterin, dass die tatsächlichen Einschulungszahlen meist besser aussehen als die Landesprognose, dennoch empfiehlt sie steuernde Maßnahmen. Denkbar wäre für sie eine Zusammenlegung mit der ebenfalls kleinen, nur sieben Kilometer entfernten Grundschule in Fischbach.

Dies wollen Weber und Zerfaß-Wildberger nicht unkommentiert stehen lassen. „Die Schülerzahlen an der Grundschule Reidenbachtal geben keinen Anlass zur Schließung der Grundschule“, betonen beide unisono. In den nächsten Jahren würden etwa 60 Kinder, die in vier Klassen unterrichtet werden, die Grundschule in Oberreidenbach besuchen. Damit gehöre die Schule nicht zu den Zwergschulen und sei auch nicht von einer Auflösung betroffen. Seitens der Verbandsgemeinde Herrstein bestehe jetzt und in Zukunft daher kein Anlass, die Schließung der Schule vorzunehmen. Zudem habe die VG-Verwaltung vor einigen Jahren noch Geld in die Sanierung des Daches gesteckt.

Weber verweist in diesem Zusammenhang auf das vom Bildungsministerium entwickelte Papier „Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot“, das der ADD zur Überprüfung von Einzelfällen dient. Dieses Papier behalte weiterhin Gültigkeit, habe Bildungsministerin Stefanie Hubig kürzlich erst betont. Hubig habe zudem klargestellt, dass auch für Grundschulen eine verbindliche Schulentwicklungsplanung durch die Schulträger – so wie sie das Schulgesetz für den Bereich der weiterführenden Schulen vorschreibt – sinnvoll sei.

Weiterhin habe die Ministerin versichert, dass im Kreis Birkenfeld etwa, wo die Bevölkerungsentwicklung grundsätzlich eher Sorge bereite, keine einzige Grundschule von Schließung bedroht sei. „Es gibt also keinen Grund, die Reidenbachtalschule zu schließen. Und wir hoffen, dass die Verunsicherung über die Zukunft unserer Schule damit aus dem Weg geräumt ist“, sagt Rektorin Zerfaß-Wildberger. Auch der Oberreidenbacher Ortsgemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der angeblichen Gefährdung der Schule befasst.

Die Ratsmitglieder zeigten sich ebenso irritiert wie seinerzeit Eltern, Lehrer und die Gremien des Schulträgers, der VG Herrstein. Wie die Planerin in ihrem Gutachten zu dem Schluss gekommen ist, die Reidenbachtalschule sei als Zwergschule gefährdet, sei nach den aktuellen Zahlen nicht nachvollziehbar.

Nach Gesprächen mit Schulträger und Lehrerkollegium sowie Vertretern der Gemeinde sind die Eltern mittlerweile in einem Rundbrief über die Situation informiert worden. Der Gemeinderat betont, dass er den Erhalt der Grundschule weiterhin nach besten Möglichkeiten befürwortet und unterstützt.Das Thema Schulschließungen im Land hat in dieser Woche erneut an Aktualität gewonnen. Nachdem 41 Grundschulen erneut auf den Prüfstand gekommen sind, wurde seitens der ADD nun mitgeteilt, dass vier der sogenannten Zwergschulen in Rheinland-Pfalz nach den Sommerferien ihren Betrieb einstellen müssen: Reifferscheid (Kreis Ahrweiler), Lieg (Kreis Cochem-Zell), Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) und Herkersdorf (Kreis Altenkirchen). In Oberreidenbach wird der Schulbetrieb in gewohnter Weise weiterlaufen.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch