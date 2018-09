Schule: Klares Bekenntnis zur Rostocker Straße

Mit einem klaren Bekenntnis zum Erhalt und zur Stärkung der Realschule plus beendete der Schulträgerausschuss die Diskussion über eine von der SPD-Stadtratsfraktion ins Gespräch gebrachte Fusion mit der Realschule plus in der Vollmersbachstraße, deren Träger der Kreis ist. Der Ausschuss sprach sich einstimmig für den Erhalt der Schule aus – auch mit der Stimme der SPD-Vertreterin Eva-Maria Budau.

Von rund 500 auf etwa 300 hat sich die Schülerzahl der Realschule plus in der Rostocker Straße reduziert. Eine Fusion mit der Realschule plus in der Vollmersbachstraße stößt aber auf große Ablehnung. Foto: Jörg Staiber

Der Diskussion vorausgegangen war ein Vortrag von Schulrätin Anna Marie Brüse, einer Vertreterin der Schulaufsicht der ADD Trier und Fachreferentin für Realschulen plus. Sie machte deutlich, dass eine Fusion der beiden Realschulen eine deutliche Versorgungslücke im schulischen Angebot hinterlassen würde. Da den Eltern ein Wahlrecht der Schulform zusteht, nachdem ihr Kind die vierte Klasse abgeschlossen hat, stehe ihnen auch die Wahl zwischen integrativer und kooperativer Realschule plus zu. Da sowohl die Ida-Purper-Schule in der Vollmersbachstraße als auch die Realschule plus Birkenfeld kooperativ organisiert sind, gäbe es bei einer Fusion innerhalb des Kreises keine integrative Realschule plus mehr, die nächsten wären dann in Kirn und Kusel.

Zwar seien im Schulgesetz grundsätzlich mindestens dreizügige Realschulen plus vorgesehen, während die Realschule plus in der Rostocker Straße fast durchgängig zweizügig sei, es seien aber Ausnahmen aus siedlungsstrukturellen Gründen möglich. Eine solche Ausnahme sei im Falle der Rostocker Straße schon allein aufgrund des schulischen Angebots im Kreis gegeben. Darüber hinaus halte die Realschule plus aber auch eine ganze Reihe spezieller Angebote vor, die auf die spezielle Schülerschaft zugeschnitten seien. Als Beispiele nannte Brüse das Profil als Schwerpunktschule mit inklusiven Angeboten, das Sprachförderzentrum, das gerade bei einer Schülerschaft mit einem hohen Anteil mit Migrationshintergrund wichtig sei, oder das Ganztagsangebot.

Die Diskussion um eine mögliche Fusion der beiden Realschulen im Stadtgebiet war im vergangenen Dezember von der SPD bei ihrer Haushaltsrede angestoßen worden. Auch in einer Empfehlung zur Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für den Kreis, die das Büro Dr. Garbe & Lexis im Auftrag der Kreisverwaltung erarbeitet hat, heißt es, es seien im Hinblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen an beiden Schulen „Maßnahmen anzuraten“.

Auf die Frage von Ausschussmitglied Wolfgang Röske (CDU), welche Aspekte überhaupt für eine Zusammenlegung der beiden Schulen sprechen würden, erklärte die ADD-Vertreterin, dies sei lediglich der Umstand, dass die Realschule plus in der Rostocker Straße nicht kontinuierlich zweizügig sei. Wolfgang Augenstein (LUB) kritisierte das Gutachten zum Schulentwicklungsplan, das den „einfachsten Anforderungen“ nicht entspreche und sich im Hinblick auf die beiden Realschulen mit einer Addition der Schülerzahlen begnüge, ohne auf Umfeld und besondere Bedingungen einzugehen. „Überall werden Investitionen in Bildung gefordert, aber wenn es ums Geld geht, dann soll immer nur gespart werden“, merkte Ausschussmitglied Werner Lehnen (FDP) an. Oberbürgermeister Frank Frühauf kritisierte die Schulpolitik des Kreises der vergangenen Jahrzehnte, die darauf gesetzt habe, die Ränder des Kreises statt dessen Mittelpunkt zu stärken.

