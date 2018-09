Schüler können Talente ein Jahr lang ausloten

Das war ein ungewöhnliches Speeddating, fast schon ein erstes Rendezvous: Ob daraus eine Liebe fürs Leben wird? Das außerschulische Projekt „Steine.Machen.Schmuck“ bietet bis zu 16 Jugendlichen der Klassenstufen neun und zehn aller Schulen im Nationalparklandkreis Birkenfeld die Möglichkeit, über das ganze Schuljahr 2018/2019 hinweg die eigenen kreativen Neigungen und Talente im Umfeld der in der Region traditionell gewachsenen Expertise rund um Schmuckgestaltung und Edelsteinbearbeitung auszuloten und schätzen zu lernen: In der Ida-Purper-Schule (Realschule plus Vollmersbachstraße) wurde das Ganze erstmals präsentiert. Schulleiterin Simone Busch hatte die Veranstaltung organisiert.

In der Ida-Purper-Schule konnten sich die Schüler über die vielen Facetten der Arbeit mit Steinen und Schmuck sowie das neue Projekt der Jugendkunstschule informieren.

Das Projekt wird durch eine Kooperation zwischen der Jugendkunstschule im Kreis Birkenfeld mit ihrem Förderverein und dem Idar-Oberstein-Campus der Hochschule Trier (Fachbereich Gestaltung, Fachrichtung Edelstein und Schmuck) getragen und im Rahmen der Bundesinitiative „Kultur macht stark“ durch das Förderprogramm „Jung Engagiert Phantasiebegabt“ (JEP) des paritätischen Bildungswerkes Bundesverband finanziert.

In der Gymnastikhalle der Schule informierte Rolf Kaucher, pädagogischer Leiter der Jugendkunstschule, zunächst über Zielsetzung und wesentliche Aspekte des Projekts. Anschließend nutzten die Jugendlichen der fünf Klassen die Möglichkeit, sich an verschiedenen Infoständen mit den Themen Schmuckgestaltung (Vanessa Zöller, Elfenbeinschnitzerin, Bachelor of Arts, derzeit im Masterstudiengang Edelstein und Schmuck am Idar-Oberstein-Campus), Metall (Gina Müller, Goldschmiedin, Kommilitonin von Vanessa Zöller), Steine (Günter Hahn, Edelsteinschleifermeister und Ausbilder), Malen/Zeichnen (Martin Lehmann, künstlerischer Leiter der Jugendkunstschule) und Medien/Dokumentation (Gerhard Cullmann, Förderverein der Jugendkunstschule) etwas näher zu befassen und sich somit einen lebendigen Einblick in das geplante Projekt-Geschehen zu verschaffen. Zum Abschluss kamen dann alle Teilnehmer in der Sporthalle zusammen, erhielten Informationen zum Anmeldeverfahren und hatten Gelegenheit, offene Fragen zu klären.

Projektstart ist am 7. August. Der Unterrichtsteil findet regelmäßig im Anschluss an die übliche Schulzeit – beginnend mit einem gemeinsamen Imbiss – in den Werkräumen der Ida-Purper-Schule sowie den Fachräumen der benachbarten Hochschule und der Harald-Fissler-Schule statt und endet im Juni 2019 mit einer Abschlussausstellung der entstandenen Werke.

Bei Exkursionen werden besondere Orte und Veranstaltungen passend zum Thema besucht, wie zum Beispiel als Höhepunkt die Intergem oder die Jurierung des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises, aber auch Besuche regionaler Museen oder eines nahe gelegenen Steinbruchs sind geplant. Jeder Teilnehmer erstellt im Laufe dieses Jahres seine individuelle Werkmappe und dokumentiert damit für sich – aber auch für mögliche künftige Ausbildungsbetriebe – seine Beiträge und seine Entwicklung im Projekt.

Eine weitere Infoveranstaltung ist für Montag, 11. Juni, an der Integrativen Realschule Plus Rostocker Straße in Idar-Oberstein eingeplant. Interessenten aus anderen Schulen können sich bis zum 10. Juni bei der Jugendkunstschule, Tina Hauch, Tel. 06782/15.220 erkundigen und anmelden oder als letzte Gelegenheit den Infostand des Fördervereins der Jugendkunstschule beim Nationalparkfest am Sonntag in Veitsrodt für eine Anmeldung nutzen. Infos und Anmeldebogen können auch über die Internetseite des Fördervereins der Jugendkunstschule abgerufen werden. Ab dem 15. Juni werden dann vonseiten der Kreisverwaltung die Teilnahmezusagen an die 16 ausgewählten Interessenten verschickt.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Gerhard Cullmann, Tel. 0173/367 11 86 , E-Mail jukubir@outlook.de www.jukubir.com

