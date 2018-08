Schnelles Internet: Breitbandausbau könnte im Sommer beginnen

Infolge der schlechten Kassenlage hat der Frauenberger Gemeinderat für 2018 keine größeren Investitionen geplant. Fertiggestellt wird aber die dringend notwendig gewordene Stützmauer im Kreisweg. Die einsturzgefährdete Mauer aus Natursteinen konnte nicht abgetragen werden, da sonst die aufliegende Kreisstraße eingebrochen wäre. Für die Fertigstellung der bereits 2017 begonnenen Maßnahme fehlt nur noch die Installation eines kindersicheren Geländers.

Die Stützmauer im Kreisweg ist so gut wie fertig. Was noch fehlt, ist ein kindersicheres Geländer. Foto: Gerhard Müller

Im Zuge der Arbeiten wurde eine zwei Meter breite Mauer hinter der alten Mauer mit Betonelementen aufgezogen. In Anpassung an die bestehende Topografie erreicht die Mauer eine Höhe von 2,50 bis 3,05 Meter. Diese kostengünstige Lösung war nur möglich, weil der Grundstücksbesitzer die Fläche für die neue Mauer zur Verfügung stellte. Als positiver Nebeneffekt entstehen auf der neuen Mauer zusätzlich Parkplätze für zwei Autos.

Die neue Fläche wurde mit rechteckigen Betonsteinen gepflastert. Das gesamte Bauprojekt kostet rund 70.000 Euro. 60 Prozent, also 42.000 Euro, werden von der Gemeinde übernommen. Die verbleibende Summe von 28.000 Euro müssen die Anlieger in der gesamten Ortslage aufbringen. Davon ausgenommen sind lediglich die Anlieger der außerhalb liegenden Bahnhofstraße. In der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen sieht der Rat eine sozialverträgliche Lösung. Auf einer Länge von etwa sechs Metern hat weiterhin das Wurzelwerk der nahestehenden Bäume den Friedhofsweg beschädigt. Ortschef Dirk Schröter beziffert die Kosten auf etwa 2000 Euro, die für diese Instandsetzung aufzuwenden sind.

Gern würde Schröter auch noch Geld für eine weitere Baumaßnahme aufbringen: Frauenberg ist in ein Cluster zum verbesserten Breitbandausbau aufgenommen worden. In diesem Cluster ist eine Förderung von 90 Prozent von Bund und Land vorgesehen. Die Koordination dieser Aufgabe hat die Kreisverwaltung übernommen. Christian Schaadt von der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Landkreises bestätigte auf NZ-Anfrage, dass derzeit die Angebotsphase in vollen Gange ist und in sechs bis acht Wochen zum Abschluss kommt. Nach der Auswertung werde den zuständigen Gremien wie Kreistag, Stadtrat und Verbandsgemeinderat eine Empfehlung zur Auftragsvergabe ausgesprochen. Schaadt geht davon aus, dass noch im Sommer mit dem Ausbau begonnen werden kann.

Eine völlig neue Idee ist derweil im Kreise der Bürgermeister der Westricher Nahetalgemeinden entstanden. Die sechs Ortsbürgermeister und Beigeordneten möchten herausfinden, ob es Sinn hat, rechtlich überhaupt möglich und letztendlich auch finanzierbar ist, eine eigene Gemeindeschwester anzustellen. Die Gemeindeschwester, die nicht zwangsläufig weiblich sein muss, sollte eine ausgebildete Krankenschwester sein und zusätzlich eine Ausbildung in der Altenpflege haben. Konkret könnte sie älteren Menschen beim Ausfüllen von Anträgen helfen oder über die unterschiedlichsten Pflegeeinrichtungen informieren, aber auch beim Verbandswechsel, der Einnahme von Medikamenten oder der täglichen Köperpflege unterstützend tätig sein.

In diesem Zusammenhang ist es Frauenbergs Ortsbürgermeister Dirk Schröter gelungen, einen Referenten zu gewinnen, der in einem Vortrag das neue Pflegegesetz vorstellt. Am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr wird in Kronweiler das neue Pflegegesetz für alle Bewohner der Gemeinden Nohen, Rimsberg, Sonnenberg-Winnenberg, Frauenberg, Kronweiler und Reichenbach vorgestellt. Erst danach wird von den sechs Gemeinden geprüft, ob und wie diese Idee umgesetzt werden kann.

Von unserem Mitarbeiter Gerhard Müller