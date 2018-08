Schmuckpreisgewinnerin Stefanie Dingel zeigt am Wochenende ihren preisgekrönten Ring

Aus unserem Archiv

Im Rahmen der Aktion „Offene Werkstätten“, bei der an diesem Wochenende mehr als 20 Schmuckschaffende in der Edelsteinregion rund um Idar-Oberstein Besuchern Zutritt zu Ausstellungen und Arbeitsräumen gewähren, zeigt Stefanie Dingel, Gewinnerin des Hauptpreises beim Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis 2018, ihren preisgekrönten Ring in ihrer Werkstatt in der Goldschmiede H. Stein am Obersteiner Marktplatz.