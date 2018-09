Schild ist fertig: Helmut-Kohl-Europaplatz soll Ende Mai eingeweiht werden

Wann wird der umstrittene Helmut-Kohl-Platz in Oberstein eigentlich eingeweiht?, fragen sich manche. Bald soll es so weit sein. Zumindest die wichtigste Voraussetzung dafür hat die CDU erfüllt.

So ganz unkompliziert war die Entscheidungsfindung bekanntlich nicht: Mit 18 zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen beschloss der Idar-Obersteiner Stadtrat am 8. November 2017 nach langwierigem Hin und Her, den Europaplatz in Helmut-Kohl-Platz umzubenennen. Die Initiative ging von Armin Korpus, CDU-Fraktionschef im Stadtrat, aus, der zunächst den Platz Auf der Idar vorgeschlagen hatte.

Nach massiven Widerständen war er als Kompromiss auf den Europaplatz umgeschwenkt. Und wann heißt dieser nun auch offiziell Helmut-Kohl-Europaplatz? Auf Nachfrage der NZ berichtet Korpus: „Unser Schild ist fertig. Es wird ja von uns bezahlt, inklusive des Entfernens des alten Europaplatzschilds. Das Korrekturlesen ist in Arbeit, damit uns nicht Ähnliches passiert wie den Mainzern, bei denen sich ja der Fehlerteufel auf dem Schild eingeschlichen hatte…

Der Termin der kleinen Einweihungsfeier ist laut Korpus für Ende Mai geplant. "Etwas Farbe muss auch noch an die Bänke auf dem Platz.“ vm