Schau mit 100 sehenswerten Karossen: Automesse in Idar-Oberstein lockt viele Besucher

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Das Wetter spielte den Veranstaltern der Idar-Obersteiner Automesse in die Karten: Sowohl der Samstag wie auch der heutige Sonntag waren gut besucht. Bei frostigen Temperaturen draußen hatten Autointeressierte viel Muße, sich in den warmen Messehallen die neusten Modelle etlicher in Idar-Oberstein und Umgebung gehandelter Automarken näher anzuschauen.