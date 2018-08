Schatz aus dem Schönewald: Birkenfelder Eiche erzielt bei Auktion Spitzenpreis

Edle Gewächse gedeihen in der Region nicht nur an den Weinbergen von Nahe, Mosel oder Saar, sondern auch mitten im dichten Wald des Hunsrücks und Hochwalds. Allerdings dienen Letztgenannte nicht Gaumenfreuden, sondern werden von der Bauindustrie als Qualitätsware genutzt. Vor wenigen Tagen haben zwei Traubeneichen aus dem Schönewald bei Birkenfeld und dem Distrikt Hinzhausen auf der Gemarkung Brücken Spitzenerlöse erzielt. Beide Bäume kamen bei der von Landesforsten Rheinland-Pfalz organisierten Stamm- und Wertholzsubmission für den Bereich Mittelrhein-Mosel auf einem Lagerplatz nahe Boppard sozusagen unter den Hammer.

Bei der Wertholzsubmission für den Bereich Mittelrhein/Mosel in Boppard – ein zweiter Lagerplatz befand sich in Wittlich – hatten insgesamt 24 Forstämter Laub- und Nadelbäume zur Verfügung gestellt. Zwei Eichen aus der Nationalparkregion erzielen dabei Spitzenpreise.

Foto: Johannes Nass

Bei der Auktion im Wald erreichte die Traubeneiche aus dem Staatswald nahe der Kreisstadt mit 5158 Euro den höchsten Gesamtpreis. Nach Auskunft von Bernd Lischke von der Zentralstelle der Forstverwaltung in Neupfalz bei Stromberg entsprach das einem Festmeterpreis von 1079 Euro. Der Baum stammte aus einem Bestand, der nach den vorhandenen forstlichen Unterlagen 235 Jahre alt ist.

Furnierwerke waren Bieter

Die Traubeneiche, die in einem vor 206 Jahren angelegten Waldstück bei Brücken gefällt wurde, erlangte sogar 1168 Euro als Festmeterpreis. Mehr wert war pro Festmeter (1271 Euro) nur eine Eiche aus dem Forstamt Simmern. Da der Brückener Stamm im Vergleich zur Birkenfelder Artgenossin kleiner und die von Landesforsten offerierte Verkaufsmenge somit geringer war, lag ihr Gesamtpreis laut Lischke jedoch bei lediglich 1717 Euro. Der Zuschlag für die beiden Bäume aus dem Zuständigkeitsbereich des Forstamts Birkenfeld ging an zwei Furnierwerke aus Deutschland, informiert Lischke weiter.

Das Forstamt Birkenfeld hatte insgesamt rund 48 Festmeter Eichenholz sowie knapp fünf Festmeter Kirsche bei der Auktion angeboten und nahm damit insgesamt knapp 26.000 Euro ein. Aber auch weiter östlich gibt es Schätze im Wald. Das Forstamt Idarwald hat nach Auskunft der dortigen Produktleiterin Gisela Kadisch bei der Wertholzversteigerung ebenfalls sehr gute Erlöse erzielt. Insgesamt hatte die Behörde mit Sitz in Rhaunen rund 63 Festmeter Eichen- sowie rund sechs Festmeter Erlenstammholz, die zuvor in den Revieren Morbach und Hinzerath geerntet worden waren, zum Verkauf gebracht und damit zusammengerechnet circa 29.500 Euro eingenommen.

3440 Euro pro Festmeter

In der jetzigen Form gibt es die zentralen Wertholzsubmissionen seit 2002. Sie werden laut Lischke neben dem Bereich Mittelrhein/ Mosel auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz an insgesamt vier Terminen pro Jahr durchgeführt. Auch wenn jetzt die Eichen aus dem Forstamt Birkenfeld Spitzenwerte erzielten, gibt es Gegenden im Land, in denen das geerntete Holz noch wertvoller ist. Wie Lischke berichtet, wurde in diesem Jahr bei einer Versteigerung im Pfälzerwald ein Baum aus dem für seine Eichenbestände berühmten Forstrevier Johanniskreuz bei Kaiserslautern zum Gesamtpreis von knapp 12.800 Euro, das sind 3440 Euro pro Festmeter, verkauft.

