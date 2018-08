Schachtdeckel defekt: Dauerbaustelle in der Birkenfelder Bahnhofstraße verärgert Autofahrer

Dass die Telekom zum Verdruss ihrer Kunden so manches Anliegen etwas zögerlich bearbeitet, ist keine allzu vermessene Aussage. Auch in Birkenfeld lässt sich das Unternehmen aktuell ziemlich lange Zeit mit der Lösung eines Problems, was im konkreten Fall zum Leidwesen vieler Autofahrer geschieht und mit dem die Dauerbaustelle in der Bahnhofstraße gemeint ist.

Seit rund drei Monaten stehen auf einer Fahrbahnhälfte der Birkenfelder Bahnhofstraße vier Absperrbarken rund um einen defekten Schachtdeckel. Wann die dafür verantwortliche Telekom eine neue Platte einsetzt, steht zum Leidwesen vieler Autofahrer weiter in den Sternen.

Foto: Reiner Drumm

Schon vor Weihnachten wurden mitten auf der in Richtung Talweiher- und Bergstraße führenden Fahrbahnseite zwischen dem Gebäude der früheren Post und der Volksbank vier Sicherheitsbarken aufgestellt, die einen Schachtdeckel abgrenzen. Diese Absperrung müssen die Autofahrer seitdem umkurven, was aber nur dann ohne Anhalten und Wiederanfahren gelingt, wenn es keinen Gegenverkehr gibt.

Seit drei Monaten rührt sich nichts

Da dieser Zustand nun schon mehr als drei Monate anhält, mehren sich bei der Straßenmeisterei oder beim für Verkehrsfragen zuständigen Ordnungsamt der Verbandsgemeinde die Fragen, und in der jüngsten Stadtratssitzung wollte zum Beispiel auch SPD-Mitglied Emil Mosch von Bürgermeister Miroslaw Kowalski wissen, ob er Näheres dazu wisse, wie lange die Baustelle noch bleibe.

Bei der Antwort musste Kowalski jedoch passen, was allerdings auf NZ-Anfrage auch für Eckhard Hecht, den Leiter der Straßenmeisterei, und Horst Gaß sowie Meike Scheer von der Verbandsgemeindeverwaltung zutrifft. Unisono verweisen sie darauf, dass für diese Baustelle die Telekom verantwortlich ist, da der Schacht als Zugang zu Versorgungsleitungen des Unternehmens dient und dessen Deckel einst fehlerhaft eingebaut wurde.

„Das hat dazu geführt, dass es immer fürchterlich gescheppert hat, wenn Autos drübergefahren sind“, blickt Kowalski zurück. Weil sich wegen der Lärmbelästigung die Klagen der Anlieger immer mehr häuften „und es so einfach nicht mehr weitergehen konnte“, habe man schließlich die Stelle abgesperrt und die Telekom aufgefordert, den Defekt zu beheben. „Es reicht dabei jedoch nicht, die Abdeckung einfach nur auszutauschen“, sagt Hecht. Beim Einbau der neuen Platte sei es vielmehr notwendig, rund um den Rahmen Gussasphalt zu verwenden, damit der Deckel plangleich zum Fahrbahnbelag ist. Denn ansonsten würde es nur erneut rumpeln, wenn Autos über die Abdeckung rollen würden.

Der Leiter der Straßenmeisterei betont dabei, dass es zunächst verständlich gewesen sei, dass der Schaden nicht sofort behoben werden konnte, denn die Asphaltmischwerke seien in der Regel in den Wintermonaten Januar und Februar geschlossen, sagt Hecht. Das Experiment, den Verkehr durch Inbetriebnahme einer Ampel zu regeln, wurde dabei allerdings schon nach wenigen Tagen wieder beendet, weil sich dadurch Warteschlangen in der Bahnhofsstraße bildeten.

Ampel steht dauerhaft auf Gelb

Die Ordnungsbehörde der VG hatte daher entschieden, dass die Ampel dauerhaft auf gelbes Warnblinklicht umgestellt wurde, sodass ein Passieren der Baustelle ohne Stopp möglich ist. „Das ist auch eine vernünftige Regelung. Der abgesperrte Bereich ist ja nur sehr kurz und die Straße an dieser Stelle gut einsehbar“, betont Hecht.

Nun allerdings wird es nach Auffassung der Verantwortlichen aber höchste Zeit, dass sich an diesem Zustand etwas ändert und die von der Telekom beauftragte Firma endlich tätig wird. Denn so weit sie informiert seien, würden mehrere Asphaltmischwerke schon wieder produzieren, sagen die Behördenvertreter, und außerdem wurden nach der Winterpause vorige Woche planmäßig die Arbeiten für den Ausbau der Schneewiesenstraße wieder aufgenommen. Deren Sperrung hat aber zur Folge, dass sich die Verkehrssituation in der Birkenfelder Innenstadt noch einmal verschärft hat und „die Telekom-Baustelle nun noch mehr zum Nadelöhr wird“, wie es Gaß formuliert. Da es auf der Schneewiesenstraße kein Durchkommen mehr gibt, rollen nun nämlich wieder deutlich mehr Autos, von der Friedrich-August-Straße beziehungsweise in Gegenrichtung von Bergstraße und Talweiherstraße kommend, durch die Bahnhofstraße. „Die Situation ist auch für uns völlig unbefriedigend, und wir erwarten deshalb von der Telekom, dass sie jetzt schnellstmöglich tätig wird“, betont Gaß weiter. Das sieht auch Straßenmeistereileiter Hecht so: „Keine Frage. Es besteht dringender Handlungsbedarf“, sagt er und verweist darauf, dass er Ende voriger Woche ein Schreiben an die Telekom gerichtet hat. In ihm habe er das Unternehmen deutlich aufgefordert, nun endlich einen Termin für die Reparatur des Schachtdeckels in der Bahnhofstraße zu nennen. Eine Antwort habe er bisher aber noch nicht erhalten, sagt Hecht abschließend.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner