SBO verwandelt Parkhaus in Konzerthalle

„Wow“ – das war die erste Reaktion einiger Konzertbesucher, als sie die Ebene fünf im Parkhaus des Klinikums Idar-Oberstein betraten. Mit einer solchen Ausgestaltung dieses ungewöhnlichen Konzertorts hatten sie nicht gerechnet. Und das sollte erst der Anfang eines rundum gelungenen Konzerts sein, das mit 230 Besuchern restlos ausverkauft war.

Experiment geglückt: Mit seinem Konzert auf Ebene fünf im Parkhaus des Klinikums Idar-Oberstein begeisterte das SBO die Zuschauer restlos. Foto: Hosser

Die Gäste waren gespannt, wie es dem SBO gelingen mochte, das Parkhaus als Konzertlocation zu nutzen. Viele Fragen kursierten im Vorfeld. Das Orchester unter der bewährten Leitung seines Dirigenten Jochen Lorenz ließ jedoch ab der ersten Minute alle Zweifel hinter sich. Die Parkebene war in sanftes Licht getaucht, und die Bestuhlung lud die Gäste zu einem ganz besonderen Event ein. Neues zu denken und erfolgreich in die Tat umzusetzen, gelingt dem preisgekrönten SBO immer wieder auf ganz besondere Art.

So begrüßte das Moderatorenteam Lisa Werner und Katja Gerhardt das neugierige Publikum. Der erste Konzertteil widmete sich einem Klassiker der Moderne. Jon Lord, bekannt als Keyboarder der Rockband Deep Purple schuf 1969 das erste Cross-over-Werk für Rockband und Orchester. Bei dem 45-minütigen „Concerto for Group and Orchestra“ handelt es sich um ein ausladendes, symphonisches Werk, das mit großer künstlerischer Fähigkeit geschrieben und vom Ensemble des Abends hervorragend umgesetzt wurde. Spontane Jubelrufe des Publikums zum Ende des ersten Programmteils unterstrichen die mitreißende Performance des SBO.

Der erste Satz begann mit einer fast zehnminütigen Orchestereinleitung, bei der das symphonische Blasorchester einmal mehr bewies, was symphonisch im Bereich des Blasorchesters bedeutet. Nicht nur die Besetzung – auch in dieser extravaganten Konzertlocation verzichtete man nicht auf eine Harfe – untermauert diesen Anspruch. Die Klangvielfalt und die Raffinesse, mit der das Orchester die sehr anspruchsvollen Parts meisterte, zeigen den musikalischen Stellenwert des Ensembles.

Bald gesellte sich die Rockband zu den großen Klängen des SBO. Die Besetzung war hochkarätig: Mit Lukas Roos (Gitarre), Veronika Frisch (Bass) und Heidrun Eggert-Schmidt (Keyboards) waren drei studierte Vollprofis am Werk. Jan-Lukas Bambach (Drums) – ein Eigengewächs aus den Reihen des SBO – schlug sich im Wortsinn hervorragend in der Band. Andreas Gerhardt meisterte den kniffligen Gesangspart.

Im Verlauf des Werkes verschmolzen Band und Orchester zu einer Einheit. Wo im ersten Satz noch eher im Stile eines Concerto grosso musiziert wurde, entwickelte sich laut Katja Gerhardt das Werk wie eine Beziehung. Im zweiten Satz kam man sich innig näher, und im finalen Satz drei ging dann musikalisch so richtig die Post ab. Das Publikum war bereits in der Pause sichtlich beeindruckt.

Das SBO hatte auch wieder die Region im Blick. Auf die aktuellen Hochwasserereignisse Bezug nehmend, spendete das Orchester seine Einnahmen aus dem Pausenverzehr und einen Teil der Gagen der Kunstturnvereinigung Nahetal, mit der das SBO bereits mehrere sehr bewegte Konzerte gemeinsam gestaltet hatte und deren Halle in Niederwörresbach durch das Hochwasser sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden war – das symphonische Blasorchester ist eben auch sozial in der Region engagiert.

Der zweite Konzertteil bot dann einen Querschnitt der Möglichkeiten der unterhaltsamen Musik. Mit dem rhythmisch sehr komplexen Opener „Shadow Rituals“ sorgte das Orchester beim Publikum für Verblüffung. Nach einer musikalisch sehr ansprechend präsentierten Auswahl aus dem umfangreichen Repertoire von Queen und Genesis folgte der nächste Höhepunkt: Zusammen mit dem Gitarristen Lukas Roos löste das Ensemble die Fragestellung der „Chaos Theory“. Ein Gitarrenkonzert, im Original für Blasorchester und E-Gitarre, war ein besonderer Ohrenschmaus, und der Solist zeigte in drei Sätzen alle Facetten seines Könnens. Der Abend neigte sich mit den bekannten Klängen des Musicals „Tanz der Vampire“ dem Ende zu.

Das Publikum entließ das SBO erst nach zwei sehr mitreißenden Zugaben und war sich einig: So etwas hatte man nicht erwartet. Ein ausverkauftes „Haus“ in besonderem Ambiente – ein hervorragend aufgelegter Dirigent in Symbiose mit seinem SBO. So geht Unterhaltung auf höchstem Niveau.