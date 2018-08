Sauber, hell und schön: Kameras wachen über Idar-Obersteins Schmuckstück

Die neue Bahnhofshalle ist noch nicht eingeweiht, und schon gibt es die ersten Kratzer im Lack. Oder vielmehr an der Wand. Mit einem spitzen Gegenstand wurde am Treppenlauf entlang eine Linie geritzt. Ein bedauerlicher Fakt, wie auch die Mitglieder des städtischen Bauausschusses anmerkten. Vier Kameras wurden dieser Tage im Innenbereich installiert.

„Wir haben uns bekanntlich klar für Objektschutz ausgesprochen. Es geht darum, in solchen Fällen den Tätern auf die Spur zu kommen“, betont Bürgermeister Friedrich Marx. Mit „Big Brother“ habe das nichts zu tun. Auf dem Vorplatz sei das Installieren von Kameras nicht möglich, da es gesetzlich keine Grundlage gibt: Aber vielleicht ändere sich das perspektivisch. Sachbeschädigung, Kriminalität auf vielen Ebenen: Anlass zur Überwachung sei dort durchaus gegeben.

Abwaschbare Farbe wurde im Innenraum des Bahnhofs nicht eingesetzt: zu teuer und wenig praktisch, sagen die Experten. „Wir wollten ja, dass es hell und schön im Bahnhof wird. Wollte man solche Verschmutzungen und Beschädigungen verhindern, hätte man hässliche Edelstahlwände aufziehen müssen. Das will keiner“, sagt Marx. Er hofft darauf, dass nun Leben im Bahnhof einkehrt, das neue Erscheinungsbild mögliche Täter ausbremst: „Natürlich fragen wir uns, wie lange das hält. Aber was kann man da machen? Wir müssen erst einmal abwarten.“

Allerdings: Die ersten Kratzer sind im Bahnhofsinneren zu beklagen (oben Mitte).

Vor zwei Jahren hat der Stadtrat eine neue Gefahrenabwehrverordnung verabschiedet. An die Neufassung gekoppelt ist auch der Verwarnungskatalog „Sichere und saubere Stadt“. Es gehe um mehr Bewusstsein, Prävention: Die Bürger müssten wissen, wie welches Fehlverhalten geahndet wird, waren sich die Ratsmitglieder damals einig. Zigarettenschachteln, Zeitungen, Verpackungen, Flaschen, Becher, Papiertaschentücher, Tüten und Kaugummis dürfen nur in Abfallbehälter geworfen werden. Sind keine da, können die Gegenstände nicht einfach in öffentlichen Anlagen entsorgt werden. Die Straßenreinigungssatzung der Stadt enthält ebenfalls Veränderungen: Papierstückchen und eine Zigarette wegzuwerfen, ist nicht ratsam. Das kann jeweils 5 Euro kosten. Essens- und Obstreste werden mit 10 Euro veranschlagt, Kaugummi, Dosen und flüssige Abfälle liegen dann schon bei 20 Euro. Zeitungen und Kleider schlagen mit je 30 Euro zu Buche.

Eine recht theoretische Angelegenheit, wie Marx auch mit Blick auf den Bahnhof zugibt. Das Ordnungsamt könne die Gesellschaft nicht verändern: Eine andere Generation, ein anderer Zeitgeist: Früher habe man nicht einfach etwas weggeworfen. Das sei eine Frage der Erziehung und auch der Bewusstseinsbildung in den Schulen. Das Ordnungsamt habe viele, sehr komplexe Aufgaben wie Schulzuführungen (Gewährleistung eines regelmäßigen Schulbesuches): „Da muss man schon entscheiden, was sehr wichtig und was weniger wichtig ist.“ Wolle man mehr Sauberkeit erreichen, müsse man mehr Personal einstellen, was aber finanziell nicht machbar sei.

Die Regale in „Ella's“ Bistro sind schon gefüllt.

Im Bahnhof selbst geht es voran: Um den 23. April herum sollte der Probebetrieb im neuen Bistro „Ella‘s“ der Lebenshilfe starten. Offiziell los geht es am Samstag, 5. Mai, 10 Uhr, zum „Tag der Städtebauförderung“. Mit dem geplanten Probebetrieb wird es wohl erst nächste Woche klappen: Wegen Internetproblemen gibt es momentan Schwierigkeiten, die Geräte und vor allem die Kaffeemaschine zu programmieren, berichtet Lebenshilfe-Geschäftsführerin Martina Becker. Die Regale sind zum Teil schon gefüllt: Alles, was ein Kiosk haben sollte, ist zu finden. Lutscher auf der Theke, Zigaretten, ein Kühlschrank mit Softdrinks, Schokoriegel, sogar Hygieneartikel. Dazu kommen demnächst Zeitungen und Zeitschriften und natürlich das Frische-Angebot. Man kann den Nationalpark-Kaffeeduft schon fast riechen, auch wenn der Automat noch nicht läuft.

Kleine Ausschnitt der Kunst am Bau: Mehr soll noch nicht verraten werden. Das Kunstwerk wird erst am 5. Mai enthüllt. Foto: Vera Müller

Unterdessen wirbelt Carsten Horbach vom städtischen Gebäudemanagement durch den Bahnhof: Die Kunst am Bau, die am 5. Mai enthüllt werden soll, ist zumindest in Teilen sichtbar, wird aber umgehend abgedeckt. Ein bisschen Spannung soll ja bleiben. Großformatige Nationalparkfotos, tolle Aufnahmen der Idar-Obersteiner Sehenswürdigkeiten, echte Hingucker: Er weiß genau, wo was platziert wird. Und so viel sei verraten: Das wird ein stimmiges, sehr ansehnliches und schickes Gesamtbild im Bahnhofsinneren.

Fertig sind bereits die Toiletten, auch ein Hinweisschild steht schon. Foto: Vera Müller

Auch die Toiletten werden Naturfotos an den Wänden erhalten. In Mintgrün sind sie edel gestaltet. 50 Cent kostet der Toilettengang: Dafür sollen die WC aber auch stets picobello sauber sein.

Von unserer Redakteurin Vera Müller