Salomonisches Urteil? Erpresser wird Helfer beim Amtsgericht

Räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung – diese Straftatbestände sehen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, Schöffen und Richter als erwiesen an. Dennoch bleiben der Hauptangeklagte (35) und sein sechsfach – wenn auch nicht einschlägig – vorbestrafter Bruder (31) auf freiem Fuß.

Für das Amtsgericht Idar-Oberstein steht fest: Die beiden syrischen Angeklagten haben ihr Opfer im Februar 2017 in einer Shishabar in Idar-Oberstein unter Gewaltanwendung gezwungen, sein Smartphone herauszurücken. Wenig später haben sie den Mann zudem in einem Auto eingesperrt, ihm unter anderem mit dem Tod gedroht und verlangt, den Entsperrcode für das Telefon preiszugeben. „Es ist genau das passiert, was den Beschuldigten in der Anklageschrift vorgeworfen wird“, sagt Amtsrichter Johannes Pfeifer am Ende eines langen Verhandlungstages, bevor er über beide Bewährungsstrafen verhängt.

In den Stunden zuvor – während der Beweisaufnahme, in der ein Dolmetscher die Aussagen der beiden Syrer übersetzt – ist viel die Rede von Tradition und Familienehre, Kulturkreis und Anpassung. Die Vertreter der Justiz äußern sogar ein gewisses Verständnis für das Tun der Angeklagten.

Hilfloser Bewährungshelfer

Erkennbar wird aber auch, wie hilflos die deutsche Gesellschaft zuweilen der Integration ausländischer Menschen gegenübersteht. Bestes Beispiel ist der Bewährungshelfer des jüngeren Mannes, der auch nur ein Opfer der Umstände zu sein scheint. „Eine Betreuung ist nicht leistbar“, gibt er unumwunden zu. Sein Schützling erscheine zwar zu den anberaumten Terminen, „doch ich kann ihn nicht erreichen. Er versteht gar nicht, was ich von ihm will.“

„Da macht ein Bewährungshelfer doch gar keinen Sinn“, bemerkt eine Schöffin nicht ganz zu Unrecht. Ihre Frage, ob es denn im Kreis Birkenfeld keine ehrenamtlichen Dolmetscher gebe, bleibt unbeantwortet.

Für Richter Pfeifer steht schnell fest, dass das Opfer und ein Zeuge, der die Aussagen seines Bekannten bestätigt, die Wahrheit sagen. „Für mich ist nicht erkennbar, warum die beiden lügen sollten“, sagt er. Doch warum und wie war es überhaupt zu der Auseinandersetzung gekommen? Das Motiv will der Amtsrichter erfahren.

Nach und nach wird deutlich: Die Angeklagten haben eine bildhübsche Nichte. Zum Tatzeitpunkt ist der Teenager gerade mal 15 Jahre alt, und die Brüder haben offenbar befürchtet, dass ihr späteres Opfer ein Auge auf das Mädchen geworfen haben könnte. „Unsere Nichte hatte Angst, in die Schule zu gehen“, sagt einer der beiden Onkel, konkret wird er nicht. „In unserer Kultur in Deutschland können die Menschen selbst entscheiden, was sie machen wollen“, betont Richter Pfeifer. Und wenn jemand in die Erziehung von Kindern eingreife, dann Vater oder Mutter, aber nicht die Onkel oder sonstige Verwandte.

Zunächst streiten die Angeklagten jegliche Vorwürfe ab. Das Opfer habe ihnen sein Smartphone freiwillig gegeben, auch alle weiteren Anschuldigungen seien aus der Luft gegriffen, sagen sie sinngemäß. Doch nach und nach räumen sie immer mehr Details ein, schwächen die Taten jedoch stark ab. Nach mehreren Unterbrechungen und einem Gespräch von Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht im Hinterzimmer des Gerichtssaals herrscht Einigkeit darin, keine weiteren Zeugen mehr vernehmen zu wollen. Letztlich geht es nur noch um die Frage, ob die zu verhängenden Strafen noch zur Bewährung oder ohne ausgesprochen werden können. Obwohl die Vertreterin der Staatsanwaltschaft kurz vorher noch betont, sie sehe keinen Grund für eine Bewährung, entscheidet sie sich in ihrem Plädoyer dagegen.

Deutschkurse sind Pflicht

Der ältere der beiden Brüder erhält, weil nicht vorbestraft, acht Monate Haft – ausgesetzt für zwei Jahre zur Bewährung – und 150 Stunden gemeinnützige Arbeit. Die Teilnahme an einem Deutschkurs wird ihm ebenfalls auferlegt. Der jüngere Täter erhält unter Berücksichtigung der zuvor gegen ihn ausgesprochenen Urteile eine Gesamtstrafe von zehn Monaten, die Bewährungszeit läuft drei Jahre. Die eigentlich noch zu zahlenden Geldstrafen für seine vorherigen Delikte entfallen damit. „Das ist Ihre allerletzte Chance“, erklärt die Vertreterin der Anklage. Auch der 31-Jährige muss einen Deutschkurs beginnen und binnen der nächsten sechs Monate 150 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Seinen neuen Job kann der Mann nach der Intervention von Amtsrichter Pfeifer schon am nächsten Donnerstag antreten: Er wird dem Hausmeister des Amtsgerichts zur Seite gestellt.

Gleichwohl gibt ihm Pfeifer mit auf den Weg: „In unserer Kultur stehen Freiheit und Gleichheit zwischen Frau und Mann an erster Stelle. Ich verlange von Ihnen, dies zu akzeptieren.“ Das Fass sei randvoll, betont der Richter und fügt hinzu: „Beim nächsten Verstoß werden Sie einen Integrationskurs in Rohrbach machen.“ In der Vollzugsanstalt bei Wöllstein „haben schon viele meiner Kunden Deutsch gelernt“.

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch