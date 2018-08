Saalü-Theater treibt Späße in Brücken: Polonaise mit Eierlikör ist jetzt schon legendär

Wenn Bürgermeister, die aus Flaschen Eierlikör trinken, in einer Polonaise durch den Saal ziehen, kann das Theater Saalü nicht weit sein. Am Pfingstsamstag gab das Ensemble des Heimatvarietés, das seit 25 Jahren erfolgreich durch die Säle, Lokale oder Gemeinschaftshäuser vornehmlich kleinerer Orte im Land Rheinland-Pfalz zieht, im Rahmen des Trauntalfests ein Gastspiel im Hunsrücker Hof in Brücken.

Während Deta Rayner (rechts) vom Saalü-Theater Brückens Beigeordneten Günter Heß (links) interviewt, funkt Servicekraft Waltraut dazwischen und schenkt die nächste Runde Eierlikör aus, für den sie selbst ein Faible hat.

Foto: Veranstalter

Auch bei diesem Auftritt galt die Devise: Das Dorf ist der Star. Wobei in diesem Falle gleich zehn Orte, nämlich die Anrainergemeinden des Traunbachs, also Abentheuer, Achtelsbach, Börfink, Brücken, Buhlenberg, Dambach, Ellweiler, Hoppstädten-Weiersbach, Meckenbach und Rinzenberg, im Mittelpunkt standen. Martina Helffenstein, zuständig für die Organisation der Saalü-Gastspiele hatte sich bereits weit im Vorfeld mit Ortsbürgermeistern, Beigeordnete und weiteren Bürgern längs der Traun getroffen und sie über die Eigenarten der Dörfer und der darin wohnenden Bürger ausgefragt.

Schon am Einlass versorgte Servicekraft Waltraut (Rike Ratloff) die eintreffenden Zuschauer mit Eierlikör, zu dem sie auch eine eigene starke Neigung hat. Mit einem ersten musikalischen Auftritt heizten dann Deta Cordelia Rayner (Akkordeon und Gesang), Rob Rayner an der Gitarre und Peter D'Elia als Formation The Beez die Stimmung im Hunsrücker Hof an. In der Anmoderation von Rayner mit ihrem unverkennbaren Berliner Charme berichtete sie, dass sie an der Autobahnabfahrt nach dem Dorf ohne Geldautomat – gemeint war Brücken, wo kürzlich die Volksbank schloss – fragte, dann aber nur Chinesisch verstand, weil sie im Oak Garden in Neubrücke mit seinen vielen Bewohnern aus dem Reich der Mitte gelandet war.

Dann wurden alle Bürgermeister auf die Bühne gerufen, und es kam sodann zur legendären Eierlikör-Polonaise. In einer ersten Fragerunde sollten dann alle Gemeindechefs den Satz vervollständigen: „Der Zusammenschluss der Trauntaldörfer ist bedeutsam, weil...“ Brav antworteten sie so, wie es auch im Festheft zum Trauntalfest abgedruckt war.

Dass Abentheuer einst ein bedeutender Industriestandort war und Hoppstädten-Weiersbach heute einer ist, ist bekannt. Aber nur Ortschef Bernd Märker konnte erklären, warum auch Dambach in diese Reihe gehört. Er erklärte: „Die Firma Howatherm in Brücken steht im Dambacher Weg, und die großen Metall verarbeitenden Betriebe in Birkenfeld haben sich dort auch im Dambacher Weg angesiedelt. Ergo zählen auch wir zu den Industriedörfern.“

Welf Fiedler, Ortschef von Hoppstädten-Weiersbach, gab derweil zu, dass er kein einziges Wort Chinesisch spricht, und erklärte zudem, warum beim traditionellen Schubkarrenennen die Frauen mit Kinderwagen laufen. Unterbrochen wurden die Talkrunden immer wieder durch musikalische Einlagen des Trios. Dabei wurden Pop- und Rocksongs so bearbeitet und verändert, bis sie das unverwechselbare gewisse Beez-Extra hatten. „Der Bürgermeister muss ein Engel sein“, interpretierte das Trio beispielsweise frei nach Rammstein interpretiert und die Zugabe „Joleene, ick mak Dir Beene, lass mich meenem Marcel alleene“ lehnte sich an einen Hit von Dolly Parton an.

Im weiteren Verlauf des Abends präsentierten die Hopptown Jumping Jacks, das Männerballett des TuS Hoppstädten ihr aktuelles Programm „Tanzen auf Bewährung“. Nicht ohne Zugabe wurden sie vom voll besetzten Saal entlassen. Beim Dorfgespräch mit den Ortsbürgermeistern der Walddörfer Buhlenberg, Rinzenberg und Börfink wurde der zweite Teil des Abends eingeläutet. Börfinks Gemeindechef Martin Döscher zu seiner früheren Aussage „Vier Tage Trauntalfest, o Gott“ befragt und berichtete, dass er im Vorfeld nun eigens ins Trainingslager gegangen sei.

Gunter Kronenberger aus Buhlenberg klärte derweil darüber auf, dass es in seinem Dorf tatsächlich so sei, dass ein Stubbi einen halben Liter misst Bei einer allgemeinen Frage zum Dialekt verriet er, dass seine Frau das Hochdeutsch nach Buhlenberg gebracht hat.

Ein weiterer musikalischer Hochgenuss war die Gruppe Rum's Kapell aus Dambach. Diese Formation besteht seit zwei Jahren und singt und spielt nach eigener Aussage „alles frei Schnauze auf Hunsbuggla Platt“. Dambachs Nationalhymne „Mir sin lo in Dambach“ wurde ebenso geschmettert wie die traurige Ballade „Müllerschgerd hodd us're Haas geschlacht“. Sogar zwei Zugaben mussten gegeben werden.

In der letzten Talkrunde mit den Bürgermeistern der Grenzdörfer Ellweiler und Meckenbach schafften es Gerhard Göttge und Stefan Bill fast, die Moderatorin Deta aus dem Konzept zu bringen, indem sie nämlich einfach auf Hunsrücker Platt schwätzten. Nur der Bürgermeister von Achtelsbach fehlte, er war leider wegen einer anderen Jubiläumsveranstaltung in seinem Dorf verhindert. Stefan Bill zum Beispiel kennt alle seine 119 Einwohner in Meckenbach mit Namen bis auf zwei neu zugezogene, die er noch nie gesehen und gesprochen hat. Zudem ist das Vatertagsfest bei der Feuerwehr viel größer als in Ellweiler. Die Bewohner dort haben wiederum sehr mit Hochwasserproblemen zu kämpfen. Göttge sagte: „Bei Hochwasser weiß die Feuerwehr Bescheid, die Bürger halten zusammen, und anschließend ist Party.“ Stolz verkünden beide, dass man entlang des Trauntalwanderweges immer das Plätschern des Baches hören würde, und wenn nicht, kann man Dilldappe fangen. Das abwechslungsreiche und amüsante Programm endete nachmehr als zweieinhalb Stunden reiner Spielzeit gegen 23 Uhr.