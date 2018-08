Rote Müllsäcke sind sein Markenzeichen: Was den "Abfall-Robin-Hood" antreibt

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Sein Markenzeichen sind die roten Müllsäcke, die man in diesen Tagen im Osten der Stadt an der B 41 vor allem zwischen den Standorten von zwei Fast-Food-Ketten am Seitenstreifen sehen kann. Der ehrenamtliche Müllsammler Rainer Schäfer aus Kröv ist wieder unterwegs.