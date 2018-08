Rose Bikes wird Radausstatter auf dem Idarkopf

Aus unserem Archiv

Veitsrodt

Schon am Samstagabend gingen Fotos durchs Internet, auf denen geschlossene Zelte mit der Aufschrift Rose auf dem Gelände des Nationalparkfestes zu sehen waren – mit dem Hinweis: „Es tut sich was in der Bikeregion.“ Tatsächlich wurde beim großen Bürgerfest am Sonntag auf dem Veitsrodter Marktgelände (die NZ berichtete) der Hauptsponsor, Kooperationspartner und Testrad-Ausstatter für den künftigen Bikepark Idarkopf vorgestellt.