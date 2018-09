Romwallfahrt: Papst Franziskus empfängt 60 000 Messdiener

Auf große Fahrt geht es bald für einige Ministranten aus der Region. Vom 29. Juli bis zum 4. August reisen 54 Jugendliche der Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich im Rahmen einer Wallfahrt nach Rom. Damit bilden sie die größte Gruppe im Visitationsbezirk Koblenz. Mehr als 60.000 Jugendliche werden in der ewigen Stadt insgesamt erwartet, 1450 kommen aus dem Bistum Trier. Die Teilnehmer können sich auf ein abwechslungsreiches Programm, eindrucksvolle Kulissen und viele Begegnungen freuen – Höhepunkt ist eine Sonderaudienz beim Papst.

Mit Herzblut dabei war Betreuer Jörg Werle bereits 2014 (auf dem Bild mit seinen Söhnen Jannik und Marvin). Auch diesmal wird er wieder mit nach Rom pilgern, um gemeinsam mit den Ministranten die Stadt zu erkunden. Foto: Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich

Allein die Vorstellung ist faszinierend: Mit bunten Halstüchern, Hüten und Bändchen ausgestattet, werden sie zu Tausenden durch die altehrwürdigen Straßen Roms flanieren, von der Spanischen Treppe bis zum Trevi-Brunnen, vom Termini bis zum Vatikan. Hier und da werden sie verweilen, mächtige Gemäuer besichtigen, bestaunen oder einfach auf dem Pflaster in der Sonne sitzen und die Atmosphäre der jahrtausendealten Geschichte auf sich wirken lassen.

Die Vorfreude auf diese ganz besondere Woche in Rom ist auch in der Pfarrreiengemeinschaft (PG) Nahe-Heide-Westrich schon groß. In einer Zeit, in der die katholische Kirche in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung verliert, sei diese Fahrt eine Art Botschaft und Signal, wie Gemeindereferentin Anne Kiefer erklärt. „Man lernt dort, dass man mit seinem Glauben nicht allein ist“, sagt sie mit Blick auf die rund 60.000 Messdiener, die Ende Juli gen Italien pilgern werden. „Das Gefühl der Verbundenheit ist ganz wichtig.“ Dass die Ministrantenwallfahrt bei den Jugendlichen gut ankommt, sieht man daran, dass sich die Teilnehmerzahl in der PG Nahe-Heide-Westrich im Vergleich zum letzten Mal mehr als vervierfacht hat. Waren es 2014 „nur“ zwölf Jugendliche, nehmen diesmal 54 10- bis 17-Jährige im Bus Platz. „Die Teilnehmer von 2014 haben gut Werbung gemacht“, freut sich Anne Kiefer. Sie weist aber darauf hin, dass nur 39 Jugendliche aus ihrer PG stammen – angeschlossen haben sich noch zwölf Teilnehmer aus der PG Primstal, zwei aus der PG Idar-Rhaunen-Bundenbach und einer aus der PG Birkenfeld-Langweiler. „Hier werden die Ergebnisse der Synode schon umgesetzt“, sagt die Gemeindereferentin stolz.

Natürlich will eine so große Gruppe auch beaufsichtigt werden. Deshalb sind die drei Betreuer Jörg Werle, Sabrina Grammes und Nicole Dunkel mit von der Partie. „Ohne sie wäre eine solche Fahrt nicht möglich“, betont Anne Kiefer. „Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.“ Gemeinsam mit den Jugendlichen werden sie die Stadt erkunden und die Programmpunkte absolvieren.

Zu den zahlreichen Angeboten gehört auch ein Blind Date. Dabei trifft jede Reisegruppe auf eine andere, und mithilfe von Fragekatalogen können sich die Jugendlichen miteinander vertraut machen. Die Tatsache, dass man neue Kontakte knüpft, sei ein ganz wichtiger Aspekt der Wallfahrt, betont Anne Kiefer. Absoluter Höhepunkt der Reise wird aber zweifellos die Sonderaudienz sein, die Papst Franziskus den Messdienern am 31. Juli gewährt. Daneben stehen natürlich Klassiker wie Piazza Navona, Engelsburg und Pantheon auf der Liste.

Der Startschuss zur Wallfahrt fällt bereits am 27. Juli bei einem feierlichen Aussendungsgottesdienst. Zwei Tage später rollt der Bus dann gen Süden, bis er die ewige Stadt erreicht.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer