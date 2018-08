Rock 'n' Roll, Lieder und ein Musical für Kinder

Die Kinder-Kulturtage des Stadtjugendamtes starten am Montag, 5. März, in die nächste Runde. Bis Dienstag, 20. März, stehen zahlreiche Aufführungen für Kinder ab vier Jahren aus den Bereichen Kinderlied, Rockmusik, Klassik und Musical auf dem Programm.

Seit mehr als zehn Jahren machen die Männer von Randale aus Bielefeld ihre Version von Rockmusik für Kinder.

Foto: Steffi Behrmann​

Die Vormittagsveranstaltungen werden hauptsächlich von Kitas und Grundschulen besucht. Es finden jedoch zahlreiche Vorstellungen am Nachmittag statt, die die Kinder mit Eltern, Verwandten und Freunden genießen können – eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit dem Nachwuchs in die Vielfalt der Kinder-Kultur einzutauchen.

Am Mittwoch, 7. März, um 15 Uhr tritt der Kinderliedersänger Toni Geiling aus Halle mit seinem Programm „In der Wolkenfabrik“ im Gemeindehaus Göttschied auf (Dauer etwa 60 Minuten, für Kinder ab vier Jahren). Geiling komponierte das Bücherwurmlied für die Fibel des Klettverlages, ist als Studiomusiker im „Polizeiruf 110“, im „Tatort“ oder in „Mullewapp – der Film“ zu hören und hat sich als Kinderliedermacher einen Namen gemacht. Den Auftritt in Idar-Oberstein bestreitet er im Duo mit Kaspar Domke am Kontrabass.

Die Kinderliederband RatzFatz aus Tirol ist am Freitag, 9. März, um 16.30 Uhr in der Göttenbach-Aula zu Gast (50 Minuten, für Kinder von vier bis zehn Jahre). Die Tiroler Musiker und Liederfinder Ratz und Fatz alias Hermann Schwaizer-Riffeser und Frajo Köhle verbinden in ihrem Programm „Musik zum Zuhören und Mitmachen – für kleine und große Ohren“ Clownerie, Poesie und Wortwitz mit handgemachter Musik. Ratz und Fatz machen die Zuhörer mit der Sockenfresser-Waschmaschine bekannt, erzählen von Tante Hermine und Onkel Mastablasta, treffen auf die Warumbas und stellen viele eigenartige „Unstrimente“ vor.

Als regionale Produktion ist das „Geheimnis im Urwald“ der Kreismusikschule Birkenfeld und der Grundschule Idar am Start. Es wird am Sonntag, 11. März, um 15 Uhr im Stadttheater aufgeführt (Dauer etwa 70 Minuten, für Kinder ab fünf Jahren). „Im Urwald weißt du nie so recht, was ist Täuschung, was ist echt.“ Das wird auch einem jungen Forscherteam klar, das auf eigene Faust den Urwald erkundet. Durch eine geheimnisvolle Tropfsteinhöhle gelangen die vier Freunde zu einer Lichtung. Während sie voller Wissensdurst die Umgebung untersuchen, geschehen seltsame Dinge... Exotische, farbenfrohe Bilder, originelle Figuren und eine spannende Geschichte mit viel Wortwitz entführen das Publikum in eine fantastische Traumwelt. Ebenso vielfarbig ist die Musik: Eine Mischung aus Rock, Pop, Reggae und Ska sorgt für den Dschungelsound.

Ein richtiges Rock ’n’ Roll-Konzert gibt die Band Randale aus Bielefeld am Dienstag, 20. März, um 17 Uhr in der Grundschule Idar (Dauer etwa 60 Minuten, für Kinder ab sechs Jahren). Seit mehr als zehn Jahren machen die Männer von Randale Rockmusik für Kinder. Pünktlich zum Jubiläum erscheint ihre CD „Randale Rock ’n’ Roll“. Die Lieder tragen Titel wie „Kinderzimmer-Punk“, Brille“, „Monster“ oder „Bärenstark“. Sie handeln von Fernweh und vom Sonntag, von „Omma und Oppa“ und vom geheimnisvollen „Käpt'n Wurstsalat“. Randale hat die ganze Familie im Blickwinkel: die kleinen wie die großen Rocker.