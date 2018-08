Rock im Daal experimentiert: Bläser erobern die Waldbühne

Wer glaubt, das Festival Rock im Daal stehe ausschließlich für wilde, laute Rock- und Punkmusik, muss umdenken: Vor allem der Festivalfreitag war in diesem Jahr ein Abend der Experimente: Zunächst sorgte die sensationelle Amsterdam Klezmer Band für ausgelassene Stimmung und wildes Getanze vor der Bühne, dann bot die Würzburger Elektro-Formation Hildegard von Binge Drinking in ihrer Nonnenkluft fast schon Performance Theater – was allerdings nicht jedermanns Geschmack war, vor allem weil der Rockfaktor hier fast völlig fehlte.

Der Festivalsamstag versöhnte dann aber auch die Rockfans wieder mit sehens- und vor allem hörenswerten Auftritten der Hängerband aus dem Hunsrück, von den fantastischen Bluesrockern von Dirty Deep aus dem Elsass und von der gut aufgelegten deutschen Rock-Hoffnung Von Holzen. Die dicke Überraschung kam dann aber am Ende: Die Berliner Spaß-Formation B6BBO feierte gemeinsam mit ihrer minütlich wachsenden Fanschar eine ausgelassene Party mit Glamrock- und Disco-Feeling.

Dass das auch prima ohne Covermusik funktioniert, zeigen die intelligenten und witzigen Texte von Sänger Arne Markuske: Da wird die eigene Leibesfülle besungen („Schmetterling mit Bauch“), die Liebe zur Eckkneipe („Kneipe? Ja, gerne“) oder es gibt ganz spezielle Abnehmtipps („Mett macht schlank“). In den Texten geht es viel ums Trinken und die Folgen („Dann geh'n wir feiern, Bitch, bis wir reihern, Bitch...) Geprägt wird der Power-Polka-Pop der Berliner Band mit der unverständlichen Abkürzung vor allem von der Rhythm-Section: Gitarrist Florian Funk, Bassist Carl-Johan Sens und vor allem die beiden Bläser Bruno Dietel (Trompete) und – in hautengen längs gestreiften Leggins – Ludwig Henze (Posaune). Am Ende des Auftritts der "Ärzte der Russendisko“, wie B6BBO in ihrer Berliner Heimat auch schon mal genannt werden, war die Bierausgabe fast verwaist – und das will was heißen beim Rock im Daal.

Schon am Freitagabend hatten vor allem die Blechbläser für den musikalischen Höhepunkt des Festivals gesorgt: Die Amsterdam Klezmer Band hat, ohne Rockmusik zu spielen, schon etliche große Festivals gerockt. Ihre treibende, zum Tanzen förmlich einladende, von osteuropäischen Klängen und Jazzeinflüssen geprägte Musik ist eigen und eigenständig und dennoch massen- und partytauglich. Da spielt es überhaupt keine Rolle, dass der charismatische Saxofonist, Klarinettist und Sänger Job Chajes jiddisch oder Co-Sänger Alec Kopyt russisch singen, die kraftvolle Mischung geht dennoch sofort ins Ohr und weiter in die Beine.

Klezmer? Gerade viele der jüngeren Rock-im-Daal-Besucher haben durch den Auftritt der Holländer wieder was gelernt, nicht nur musikalisch. Fazit von Alt und Jung: Diese hinreißende Band würde auch gut auf die Idarer Jazztage passen.

Für die verkaterten Festivalbesucher, die wieder einmal scharenweise auf der Wiese neben dem BSV-Sportgelände übernachteten, richtete der MSS-12-Jahrgang des Göttenbach-Gymnasiums am Samstag- und Sonntagmorgen ein tolles Frühstück und füllte sich so die Kasse für die Abifeier im nächsten Jahr.

Und so konnten am Ende die Veranstalter des kleinen, aber feinen Festivals am Rande der Schmuckstadt auch im 23. Jahr ein positives Fazit ziehen: „Die Stimmung war fantastisch, die Bands ebenso, da macht es dann auch nichts, dass nicht doch ein paar Besucher mehr gekommen sind“, sagte Markus „Schappi“ Schapperth vom Verein Rock im Daal. Die Voraussetzungen waren ideal: Tolles Programm, und die Temperaturen waren so angenehm wie selten im engen, zur Auskühlung neigenden Bollenbachtal. Aber alles kein Problem: „Wir trinken das Rock im Daal notfalls aus den roten Zahlen“, formulierte ein treuer Fan einen Teil des bestens funktionierenden Konzepts: Die Umsatzzahlen ließen auch in diesem Jahr nicht zu wünschen übrig, die sommerlichen Temperaturen halfen da natürlich. So steht dem 24. Rock im Daal im kommenden Jahr nichts im Weg.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt