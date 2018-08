Rock im Daal: Die ersten Camper sind schon da

Rock im Daal ist Kult: Das kleine, aber feine Rockfestival im Talschluss bei Kirchenbollenbach hat seine treuen Fans. Und noch treuere Camper. Während es bei den Besucherzahlen – in der Regel kommen um die 500 pro Festivaltag – noch Luft nach oben gibt, wird es auf dem Campingplatz hinter der Waldbühne schnell eng.

Das führt dazu, dass die Stammzelter oft schon mittwochs oder donnerstags anrücken, um sich ein schönes Plätzchen zu sichern. Auch zahlreiche auswärtige Besucher haben sich über den Veranstalterverein einen Campingplatz reserviert. Festivalfeeling im Daal, es ist ja auch Sommer und Urlaubszeit.

Der Kartenvorverkauf läuft in diesem Jahr ähnlich wie in den Vorjahren: Seit vor einigen Jahren die Internetbestellung der Tickets eingeführt wurde, gibt es leichte Steigerungsraten. Dennoch bleibt es weiter dabei: „Etwa 80 Prozent der Karten verkaufen wir an der Abendkasse“, sagt Mitorganisator Adrian Gemmel. Da alle wissen, dass das Rock im Daal wohl nie ausverkauft sein wird, kann man den Besuch ganz entspannt angehen, schauen, wie das Wetter wird (wird übrigens sehr gut) und was die Kumpels so planen. Was die Veranstalter zuversichtlich stimmt, dass es in diesem Jahr vielleicht doch den lange ersehnten Push bei den Besucherzahlen gibt: Bei Facebook haben (Stand: Dienstag) rund 750 Nutzer Interesse am Festival bekundet, im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt nur knapp 500.

Das Programm, das die Verantwortlichen des Vereins „Rock im Daal“ zusammengestellt haben, kann sich wieder einmal sehen lassen. Es umfasst wie immer eine Mischung aus lokalen Bands und überregionalen Geheimtipps – für die richtig großen Namen fehlt das Geld. Mit Van Holzen ist es aber gelungen, als Headliner für Samstag eine Band zu verpflichten, die es mit ihrer ersten CD „Anomalie“ auf Anhieb geschafft hat, die Top 50 der deutschen Albumcharts zu stürmen. Das gelang in den zurückliegenden Jahren nur Kraftklub und war dann sogar dem Fachmagazin „Visions“ eine Coverstory wert. Die Band aus Ulm hat zuletzt viel Festivalerfahrung gesammelt, unter anderem als Support für Biffy Clyro, Billy Talent, Papa Roach und Madsen. Zudem gewannen Van Holzen den Play Live Award 2016 und waren beim New Music Award nominiert.

Den Ausklang am Samstagabend macht die siebenköpfige Profiband B6BBO aus Berlin. Dann kann bei Disco, Punk und Polka-Pop bis in die Nacht hinein getanzt werden. B6BBO – das ist Kraftklub mit Bläsern und tollen deutschen Texten – ganz, ganz stark.

Am Freitagabend gibt es sogar einen doppelten Höhepunkt: Zunächst spielt die Amsterdam Klezmer Band, auf die sich Sebastian „Sebbi“ Groß, Sänger der Speedbottles und einer der Rock-im-Daal-Scouts, besonders freut: „Das ist supergeil zum Abtanzen.“ Groß hat die Truppe, die tatsächlich aus Amsterdam kommt, unlängst in Kassel live erlebt – und war hochgradig beeindruckt vom wilden Mix aus traditioneller Klezmer-Musik, Jazz und osteuropäischen Einflüssen. Passt das zu einem Rockfestival? Groß: „Auf jeden Fall, Ska und Punk fehlen ja auch nicht.“ Die Amsterdam Klezmer Band wird von vielen großen Festivals – unter anderem waren sie dieses Jahr beim Sziget in Budapest – gebucht und immer enthusiastisch bejubelt.

Den Kehraus am Freitagabend macht eine noch skurrilere Mischung: Hildegard von Binge Drinking haben herzlich wenig zu tun mit der Heiligen vom Disibodenberg, die hier für ein Wortspiel herhalten muss: Das englische „binge drinking“ heißt zu deutsch so viel wie „einen über den Durst trinken“. Daniel Gehret (Synthi, Gesang) und Matthias Labus (Schlagzeug) kommen aus Würzburg und lieben Kraftwerk und Jean-Michel Jarre. Das hört man. Heraus kommt eine wilde Mischung aus Retro-Elektronik und Punk – sogar ein Nintendo DS kommt über den Synthesizer zum Einsatz. Bleibt die Frage, ob die beiden wie auf ihren Covern und Pressebildern auch in Nonnenkleidung auf der Bühne erscheinen werden.

Karten für das Festival gibt es für 20 Euro im Vorverkauf bis Donnerstag im Landgasthof Schuck und beim Wochenspiegel in Oberstein sowie unter www.rock-im-daal.de An der Abendkasse kostet das Zweitagesticket 25 Euro, das Tagesticket jeweils 15 Euro.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt