"Rock am Markt": Bunte Musik und Farbspektakel

Aus unserem Archiv

Veitsrodt

Über zwei Tage erstreckt sich das Open-Air-Festival in Veitsrodt. Seit 1999 wird „Rock am Markt“ veranstaltet. Im vergangenen Jahr lockte die Veranstaltung 1600 Besucher auf das 2500 Quadratmeter große Marktgelände. Das Rock- und Elektro-Freiluft-Festival gibt auch am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, vor allem Bands aus der Region eine Chance und eine Bühne, um ihre Leidenschaft, die Musik, ausleben zu können. Zusätzlich zur Livemusik findet seit 2014 am zweiten Tag ein Farb-Feeling-Festival mit verschiedenen Live-DJs statt. Als Besonderheit wird dieses Jahr im Anschluss an „Rock am Markt“ das dritte Nationalparkfest rund um die neue Markthalle gefeiert.