Roarer Maad: Das Riesenrad kommt super an

Wer will, kann für das Feuerwerk zum Ende des Prämienmarkts am Montagabend einen Logenplatz buchen: auf dem Riesenrad, das in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Marktgelände steht. Das Ticket für bis zu sechs Personen kostet 49,90 Euro und kann an der Kasse gekauft werden. 30 Gondeln gibt es zu besetzen, das Angebot ist also beschränkt. Zum Buchungspreis gibt es eine Flasche Sekt, mit dem jede Gruppe auf das Feuerwerk im Nachthimmel anstoßen kann.

Impressionen vom Roarer Maad 1 von 10 Das Weinwiegespiel ist aus dem Sonntagnachmittagprogramm nicht mehr wegzudenken. Foto: Hosser 2 von 10 Die neue Markthalle hat ihre Feuertaufe beim Veitsrodter Prämienmarkt bestanden. Im Innern war es angenehm kühl, und vor der Halle konnten sich die Besucher im Biergarten aufhalten. Foto: Hosser 3 von 10 Das Phil-Collins-Double erhielt tosenden Beifall. Foto: Hosser 4 von 10 Ein Eis ist bei dem schönen Wetter genau das Richtige. Manch einer kauft sich gleich zwei Tüten. Foto: Hosser 5 von 10 Als die Phil-Collins-Tributeband aufspielte, war das Festzelt voll besetzt. Sicherlich lag dies auch daran, dass die Besucher keinen Eintritt für das Konzert bezahlen mussten. Die Stimmung war super, sagen zufriedene Veranstalter. Fotos: Hosser Foto: Hosser 6 von 10 Hoch überm Maad: Das Riesenrad, das in diesem Jahr Premiere feierte, kam super an. Am Montagabend kann man dort ​bei einer Flasche Sekt das Feuerwerk genießen. Foto: Natalie Ruppenthal 7 von 10 Auch beim Pferderennen, das in diesem Jahr zum 50. Mal veranstaltet wurde, herrschte am Sonntag Hochbetrieb.



Foto: Joachim Hähn​ 8 von 10 9 von 10 » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der Veitsrodter Prämienmarkt ist zwar ein Selbstläufer und bei Weitem das größte Fest in der Region, aber auch er muss sich verändern und den Kunden Neues bieten. Von Jahr zu Jahr kommen Dinge hinzu, diesmal also das Riesenrad, das mit 46 Metern am höchsten Punkt nicht nur mit dem Sektglas in der Hand eine besonders eindrucksvolle Nummer ist. „Es war nicht einfach zu bekommen“, erzählt Uwe Franzmann, der mit Frank Schröder Marktmeister dieser Großveranstaltung ist. Anbieter von Riesenrädern sind rar in Deutschland. „Aber es ist ein Höhepunkt, wir haben durchweg positive Resonanz erhalten.“

Mit Wein aufgewogen

Andere Pogrammpunkte sind längst Bestandteil des Prämienmarkts und haben ihr Publikum. Das Weinwiegespiel zum Beispiel, das trotz schwüler Wärme auch in diesem Jahr viele Gäste ins Festzelt zog: Privatpersonen werden mit Losen ermittelt, mit Wein aufgewogen und können die Flaschen mit nach Hause nehmen. Im Fall von Bernd Oeser waren es 104: Der Idar-Obersteiner gewann den Hauptpreis. Dritter würde übrigens Herbert Wirzius, der Vorsitzende der Soonwaldstiftung Hilfe für Kinder in Not, der die 40 Flaschen, die er sich mit 77 Kilogramm Lebendgewicht verdiente, für einen gemeinnützigen Zweck weitergibt. Der dritte Gewinner, ein Dortmunder, zweigte spontan von seinem Preis drei Kisten für Wirzius' Soonwaldstiftung ab. Umrahmt wurde das Weinwiegespiel von den Hunsrücker Spitzbuben und zwei Tanzgruppen des TuS Veitsrodt. Julia Hagner moderierte, Jürgen Schneider, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) sah zu, wie Naheweinprinzessin Christin Leydecker die Lose zog.

Einen guten Griff hat die IVP mit ihrer neuen Markthalle getan: Zwei Seitenwände waren am Sonntag geöffnet, vor der Halle ist ein großer Biergarten angelegt, im Innern ist es angenehm kühl – auch dort saßen Leute an Tischen und Stühlen. Wände und Dach haben eine Dämmung, informierte Marktmeister Frank Schröder – man merkt schnell, welche Vorteile dies bei heißem Wetter hat. Vor vier Jahren wurden überdachte Stehtische gezimmert und stehen jetzt mitten auf dem Markt.

Mehr als 100.000 Besucher

Die Chancen stehen gut, dass der Prämienmarkt 2018 die sechsstelligen Besucherzahlen der früheren Jahre, also deutlich über 100.000 Gäste, wieder erreicht. Bis ein, zwei Uhr in der Frühe sei das Marktgelände in den ersten beiden Nächten gut besucht gewesen, berichtet Uwe Franzmann. Vor allem vor den Bühnen gab es ein dichtes Gedränge, die Menschen standen bis dicht an den Bühnenrand. Als die Phil-Collins-Tributeband spielte, war das Festzelt rappelvoll, sagt Frank Schröder – und das nicht nur, weil der Eintritt frei war, während die Band anderswo 22 Euro verlangt. Die Stimmung sei super gewesen.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer