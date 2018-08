Riverflow: Insolvenz kann den Tatendrang nicht bremsen

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen Riverflow Entertainment hat in der regionalen Musikszene, aber auch darüber hinaus für einiges Aufsehen gesorgt. Im Gespräch mit unserer Zeitung unterstreicht Kevin Quint, einer der beiden Geschäftsführer, dass von der Insolvenz lediglich der Veranstaltungsbereich betroffen ist.

Rund 1000 Besucher kamen zum ersten „Summer Fade Out“ auf dem Platz Auf der Idar im September 2016. Den Erfolg konnten Kevin Quint und seine Kollegen von Riverflow 2017 nicht wiederholen, sondern mussten nun nach einer Veranstaltung am Bostalsee Insolvenz anmelden.

Foto: Hosser (Archiv)

Die andere Schiene, die seit dem Sommer davon rechtlich getrennte Musikproduktion mit dem Namen Label Vegas Media Enterprises GmbH laufe weiterhin gut. Das Unternehmen ist aus der Börse in Idar rausgegangen und hat im Gewerbepark Hilden ein neues Tonstudio eröffnet. Auch als Veranstalter wolle man weiterhin tätig sein, allerdings zunächst im kleineren Maßstab, sagt Quint.

„Wir haben bei dem Projekt schlechte Erfahrungen mit großen Namen gemacht“, resümiert Quint, nachdem bei der Doppelveranstaltung am Bostalsee im vergangenen Sommer zunächst ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut kurzfristig abgesagt hatte und dann Schlagersängerin Vanessa Mai aufgrund gähnender Leere vor der Bühne den dortigen Promibereich kurzerhand „auflöste“, was zu erheblichen Verstimmungen bei den VIP-Kartenbesitzern führte. Zudem, so ist sich Quint sicher, würden im Musikgeschäft inzwischen Gagen verlangt, die sich bei Veranstaltungen kaum noch realisieren ließen.

Dabei hatte im Jahr 2016 alles so gut angefangen. Spontan und ohne große Vorerfahrungen wurde das „Summer Fade Out“ auf dem Platz Auf der Idar in Idar-Oberstein mit etlichen Künstler aus dem Bekanntenkreis, vor allem aus der Rap-Szene, binnen sechs Wochen organisiert. Die Werbung lief größtenteils über die sozialen Netzwerke. Es kamen rund 1000 Besucher, die Veranstaltung trug sich finanziell. Im darauffolgenden Jahr sollte dann alles ein paar Nummern größer aufgezogen werden. Es wurden mit Lena Meyer-Landrut und Vanessa Mai zwei Topstars verpflichtet – allerdings aus Musikrichtungen, wie sie der Rapperszene kaum fremder sein könnten.

„Es war alles generalsstabsmäßig organisiert“, berichtet Quint. „Wir haben schon im Januar mit den Planungen begonnen, wir hatte bekannte Medienpartner, wir haben mit einer erfahrenen Agentur zusammengearbeitet. All diese Profis, die schon lange im Geschäft sind, waren davon überzeugt, dass das Konzept aufgehen würde.“ Gerechnet hatte man mit 2000 bis 3000 Besuchern, rund 1200 hätte man für die schwarze Null gebraucht – gekommen sind dann letztlich aber nur etwa 800. Eine der Hauptursachen dürfte das schlechte Wetter gewesen sein, der Horrortraum jedes Veranstalters von Open Air Events, und die Absage Lenas. „Wir waren nach dem Erfolg des ersten 'Summer Fade Out' einfach zu optimistisch, dass es auch mit einer deutlich größeren Veranstaltung so gut laufen würde und sicher auch etwas blauäugig“, räumt Quint ein. Aufgeben kommt für ihn aber nicht in Frage. „Wenn man hinfällt, muss man wieder aufstehen“, sagt er. „Was Veranstaltungen betrifft, werden wir aber sicher erst mal kleinere Brötchen backen.“

Konzentrieren will man sich jetzt erst einmal auf das ursprüngliche Kerngeschäft, die Produktion von eigener Musik, aber mit dem neuen Studio auch als Dienstleister für andere anbieten. Im vergangenen Jahr hatte Quint mit dem DSDS-Teilnehmer René Müller den Hit von Kay One und Pietro Lombardi „Senorita“ gecovert und war damit zu beachtlichen Klickzahlen in den sozialen Netzwerken gekommen. Dieses und andere Riverflow-Projekte haben ihm auch in den einschlägigen Musikerkreisen einen gewissen Bekanntheitsgrad verschafft. So tritt er etwa am 25. März im Vorprogramm der bekannten Rapper Kollegah und Farid Bang in Wiesbaden auf. Außerdem sind schon Plattenfirmen auf ihn zugekommen und haben ihm Verträge angeboten. Das will er auch wahrnehmen.

Von unserem Reporter Jörg Staiber