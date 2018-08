Rinzenberger Traditionslokal schließt: Letzte Schicht im Gasthaus Gordner

Es ist leider das nächste Kapitel, das der Geschichte des scheinbar unaufhaltsamen Sterbens der Traditionsgaststätten im Kreis hinzugefügt werden muss. Wenn am späten Samstagabend die letzten Gäste das Gasthaus Gordner in Rinzenberg verlassen, schließt das gleichnamige Betreiberehepaar das Lokal nach mehr als 80 Jahren im Familienbesitz unwiderruflich ab.

Nur noch bis Samstag werden Gerd und Brunhilde Gordner hinter der Theke stehen und für die Besucher ihres Lokals Bier zapfen und kochen. Danach schließen sie nach mehr als 80 Jahren im Familienbesitz das gleichnamige Gasthaus in Rinzenberg. Fotos: Axel Munsteiner Foto: Munsteiner

„Uns ist dieser Schritt natürlich sehr schwergefallen. Wir haben in dieses Haus unser ganzes Leben und auch unser ganzes Geld hineingesteckt. Aus Alters- und Gesundheitsgründen haben wir uns aber dazu entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen“, sagt Brunhilde Gordner. Sie und ihr Mann Gerd führen das Gasthaus seit 1986.

Blick auf das Gaststättengebäude: Es steht direkt gegenüber dem Dorfweiher, wo sich auch der Startpunkt des Trauntal-Höhenwegs befindet. Foto: Munsteiner

Einkehr bei Gordners: Diese Devise galt bei Weitem nicht nur für Gäste aus dem Ort, und von einer typischen Dorfkneipe zu sprechen, wäre in diesem Fall stark untertrieben. Wegen seiner gutbürgerlichen Küche lockte die Gastwirtschaft Besucher aus dem ganzen Umland an. Mit einer Kapazität von 75 Plätzen wurde es auch für Familienfeiern gebucht, „und in den vergangenen Jahren haben wir schon deutlich gemerkt, dass mehr Wanderer zu uns gekommen sind“, sagt Brunhilde Gordner. Denn die Gaststätte, zu der auch vier Fremdenzimmer gehören, liegt direkt an einem der Startpunkte für die Traumschleife Trauntal-Höhenweg, die nach nur wenigen Schritten hinein in den Nationalpark führt. „Natürlich sind das alles Pluspunkte, aber wir können den Himmel nicht halten. Es ist uns einfach zu viel geworden“, sagt Brunhilde Gordner.

Kein Nachfolger in der Familie

Sie selbst ist 63 Jahre alt, ihr Mann Gerd 70. Seinen Alltag über lange Zeit beschreibt er so: „Ich habe im Wald gearbeitet. Wenn ich damit fertig war, musste ich mich dann schnell umziehen, um mich hinter die Theke zu stellen. Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei.“ An Weihnachten 2016 habe man gemeinsam den Entschluss gefasst, das Gasthaus zum 1. Januar 2018 zu schließen und es zu verkaufen. Denn ein Nachfolger in der eigenen Familie war nicht in Sicht. Von den drei erwachsenen Kindern lebt nur noch ein Sohn in Rinzenberg, und alle haben sie andere Berufe ergriffen.

Allerdings hat bislang noch kein Interessent für die große Immobilien angebissen, in der das Ehepaar noch wohnt. „Wenn es mit dem Verkauf klappt, werden wir aber ausziehen“, sagt Brunhilde Gordner. Weil sich noch kein neuer Besitzer gefunden hat, ging das Paar mit dem Betrieb der Gaststätte zwar noch einmal in die Verlängerung, „aber letztendlich hat es auch keinen Sinn, eine schon getroffene Entscheidung einfach unbegrenzt auf die lange Bank zu schieben und dann doch immer weiterzumachen“, betont die 63-Jährige. Dabei fehlte es nicht an Stimmen, die das Paar genau dazu überreden wollten. „Nachdem publik wurde, dass wir schließen wollen, sind viele Stammgäste auf uns zugekommen, haben gesagt, dass sie darüber sehr traurig wären und meinten zu uns, dass wir das doch nicht machen könnten“, sagt Brunhilde Gordner.

Doch nun ist es am Samstag dann wirklich so weit: „Wir haben dann definitiv unsere letzte Schicht“, sagt Gerd Gordner. Er und seine Frau freuen sich zwar darauf, dass sie nun mehr Freizeit haben und sich nicht mehr von donnerstags bis sonntags – das waren die regulären Öffnungszeiten – vom Vormittag bis zum späten Abend um die Bewirtung der Gäste kümmern müssen, „aber natürlich werden wir den Kontakt mit den Leuten vermissen, mit denen wir hier unzählig viele schöne Stunden erlebt haben“, betont Brunhilde Gordner.

Ins Haus wurde beständig investiert

Die Bemühungen, das Gebäude abzugeben, wird das Paar fortsetzen. Dabei weist Gerd Gordner ausdrücklich darauf hin, „dass wir das Haus beständig renoviert und erneuert haben. Nur in eine neue Küche müsste man wohl investieren.“ Seine Ehefrau Brunhilde ist jedenfalls fest davon überzeugt, dass junge, engagierte Gastronomen „aus dem Haus viel machen können“.

Dass sich ein Nachfolger für das Gasthaus Gordner findet, zu dem einst bis zum Bau eines Gemeinschaftshauses auch ein 2004 abgerissener Saal mit Bühne für Tanzmusik oder Fastnachtsveranstaltungen findet, hofft auch der Rinzenberger Ortsbürgermeister Sven Becker inständig. „Denn für unser Dorf würde eine dauerhafte Schließung schon einen großen Verlust bedeuten“, sagt er.

Es gibt zwar noch das Sportlerheim, in dem einmal pro Woche ein Dämmerschoppen stattfindet, „das kann aber natürlich eine Gaststätte, die sich über lange Jahre einen Namen in der ganzen Region gemacht hat und ein bekanntes Ausflugsziel ist, nicht ersetzen“, betont Becker.

Besonders bitter ist in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde ausgerechnet direkt gegenüber dem Gasthaus Gordner ihr wichtigstes Dorfentwicklungsprojekt plant und dafür viel Geld in die Hand nehmen will. Denn wie in der NZ mehrfach berichtet, will der Nationalparkort der Weiheranlage, wo sich auch der Einstieg zur Traumschleife befindet, ein attraktiveres Aussehen verpassen. Erklärtes Ziel dieser Umgestaltung, zu der auch die Renaturierung der Zuläufe zum Gewässer zählt, ist es, dass das Areal ein beliebter Begegnungsplatz für Einheimische und Ausflügler wird, der anlässlich des 750-jährigen Bestehens von Rinzenberg im Sommer 2019 eingeweiht werden soll. „Auch im Hinblick auf dieses Projekt wäre es natürlich sehr wichtig, wenn es mit dem Betrieb im Gasthaus weitergehen würde und die Gordners bei ihrer Suche nach einem Käufer erfolgreich sind“, sagt der Rinzenberger Ortschef.

Pilsstube in Rötsweiler als Vorbild?

Die Entwicklungen in einen anderen Ort der Verbandsgemeinde Birkenfeld stimmen Becker dabei verhalten optimistisch. „In Rötsweiler-Nockenthal hat sich ja gezeigt, dass sich dort sogar bei einer lange leer stehenden Gaststätte etwas tut.“ Gemeint ist damit Peaney's Pilstube in Rötsweiler direkt an der B 41, die der neue Besitzer Harald Weber derzeit umbauen lässt und im Sommer fünf Jahre nach der Schließung des Lokals wiedereröffnen will.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner