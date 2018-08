Richtstättenarchäologie: Forscher graben an Galgenhügeln und Henkersplätzen

An vielen Orten liegen steinalte Leichen, unentdeckt und übel zugerichtet: Im Erdboden verbergen sich Galgenhügel und Henkersplätze aus dem Mittelalter. Früher nur durch Zufall entdeckt, untersuchen heute Forscher mit modernen Mitteln das Schicksal der Hingerichteten.

Der Ort Beerfelden im Odenwald besitzt den am besten erhaltenen Galgen in Deutschland. Er wurde 1597 anstelle eines einfachen Holzgalgens errichtet. Es handelt sich um einen dreischläfrigen Galgen, weil er aus drei Pfosten besteht. In Mastershausen stand ein zweischläfriger Galgen aus Eichenholz. Im Jahr 1921 stießen Arbeiter auf seine Fundamente und Leichen von Hingerichteten.

Foto: Erik Zimmermann

Richtstättenarchäologie heißt das Fachgebiet, das mit anthropologischen und rechtsmedizinischen Mitteln arbeitet.

In Mastershausen auf dem Hunsrück soll 1921 ein Sportplatz entstehen. Die Arbeiter haben kaum zu graben begonnen, da stoßen sie auf etwas Hartes. Sie stutzen. Sie graben weiter – und staunen: Menschliche Knochen liegen direkt unter der Grasnarbe des Geländes. Es ist ein menschliches Skelett. Der Länge nach ausgestreckt, die Arme ordentlich über dem Bauch verschränkt. Unmittelbar daneben liegt ein weiteres Skelett. Das Merkwürdige daran: Der Kopf sitzt nicht mehr auf dem Hals – sondern ruht umgekehrt zum Rumpf.

Die Arbeiter melden den grausamen Fund. Schnell wird klar: Es handelt sich um den Richtplatz des alten Amtes Baldeneck. Der deplatzierte Kopf ist der Beweis: Der Mensch wurde mit dem Schwert getötet. Wenig später finden die Arbeiter ein Fundament aus Quarzitgestein. Darin stecken noch die Stümpfe von zwei mächtigen Eichenholzpfosten. Die beiden Pfeiler trugen einst den Querbalken des Galgens. Diese Form wird zweischläfriger Galgen genannt.

Seit der Entdeckung in Mastershausen ist fast ein Jahrhundert vergangen. Und noch immer sind die meisten Henkersplätze unerforscht. Nur rund 50 Richtstätten in Deutschland wurden bisher wissenschaftlich untersucht. Ein Bruchteil, wenn man bedenkt, dass jede Stadt, jede Herrschaft ihren eigenen Exekutionsplatz besaß. Europaweit waren es Tausende. Im Hunsrück standen besonders viele Galgen. Denn dort fehlte eine zentrale politische Macht. Die meisten der 70 bis 80 Hinrichtungsorte sind heute vergessen. Oft erinnern nur noch alte Flurnamen an sie: Galgenhügel, Galgenheide, Galgenfeld, Hochgericht oder Gerichtsstein.

Größere Orte besaßen oft zwei Plätze für die Blutgerichtsbarkeit: Am ersten stand der Galgen, am zweiten der Stein, auf dem der Scharfrichter Todgeweihten den Kopf mit dem Schwert abschlug. Rabensteine nannten die Leute diese Podeste. Wegen der schwarzen Aasfresser, die über dem Platz kreisten und darauf warteten, dass die Menge der Schaulustigen sich verzog und sie sich zum Festmahl niederlassen konnten. Im Hunsrück wurden in der Regel alle Arten der Todesstrafe an einem einzigen Platz durchgeführt: das Enthaupten, Aufhängen, Verbrennen, Ertränken, Rädern und Vierteilen. Die Baumaterialien der Galgen waren an die zur Verfügung stehenden Rohstoffe angepasst. Die Hunsrücker Galgen bestanden aus Holz. Darum blieb kein Exemplar erhalten. Richtstätten waren ein weithin sichtbares Symbol der Strenge, mit der die jeweilige Landesherrschaft gegen Verbrecher vorging. Sie lagen an erhöhten Orten und wichtigen Einfahrtsstraßen. Wer sich als Fremder einem Herrschaftsgebiet näherte, musste an der Hinrichtungsstätte vorbei. Eine deutliche Warnung, sich anständig zu benehmen. Mastershausen passt ideal ins Bild der Richtstättenarchäologen: Das Halsgericht stand in exponierter Lage auf der Galgenhöhe (465 m NN), nahe dem alten Fernweg von Kirn nach Treis an der Mosel. Seit 2009 wacht dort ein Aussichtsturm, der eine Fernsicht bis in Eifel und Westerwald bietet.

Häufig wurden die Leichen abschreckend hergerichtet und ausgestellt. 1732 starben in Sobernheim zwei Posträuber: Zuerst schlug der Henker ihnen die rechten Hände, dann die Köpfe ab. Die beiden Körper flocht er beim Hochgericht auf Räder. Die zwei Köpfe und zwei Hände wurden an die Stelle gebracht, „wo sie den Postillion ausgeraubt haben, woselbst zwei Schnellgalgen errichtet und auf solche die zwei Köpfe gesteckt, die Hände aber an diese Galgen genagelt werden mit beigehefteter Tafel, daß sie allda die Post beraubt haben“.

Das Rädern war die Strafe für die schlimmsten Verbrechen: Mord, Raubmord und Hochverrat. Sie wurde ausschließlich an Männern vollzogen. 1538 starb auf Heuchelheim bei Sulzbach ein Waldbruder auf dem Rad. Er hatte in der nahe gelegenen Kapelle gelebt, war aber in Wirklichkeit ein Mörder. Beim Rädern wurde der Verurteilte mit gestreckten Extremitäten auf den Boden festgepflockt. Dann ließ man immer und immer wieder ein eisenbeschlagenes Rad auf ihn niederfahren. Der tote Körper wurde durch die Speichen des Rades geflochten und auf dem Richtplatz zur Abschreckung aufgestellt. Dort war er Witterung und Tierfraß überlassen. Darum gab es lange keine archäologischen Hinweise auf diese Todesart. Erst 2013 stießen Forscher in Brandenburg auf die sterblichen Überreste eines Geräderten.

Das zur Schaustellen auf dem Rad und das Hängenlassen der Gehenkten vergrößerten die Strafe: Der Täter sollte mit seinem Leib noch über den Tod hinaus büßen. Rädern und Hängen waren „unehrliche“ Arten der Todesstrafe. Dagegen zählte das Enthaupten zu den „ehrlichen“ Strafen. Die Bestattung der Hingerichteten erfolgte meist auf dem Gelände des Hochgerichts. Eine Beerdigung auf dem Friedhof oder dicht an dessen Mauer wurde nur in Ausnahmefällen gestattet.

An vielen Richtplätzen findet sich ein Gewirr von menschlichen Skelettresten und Tierknochen. Da die Henker nicht allein von den Einnahmen aus Folter und Strafen leben konnten, wurde ihnen zusätzlich das Wasenrecht verliehen: die Erlaubnis, Tierkadaver zu entsorgen und verwerten. Nicht immer brachte der Scharfrichter die toten Tiere auf den dafür vorgesehenen Schindanger oder Wasen. Oft wurden auch sie in der Galgengrube verscharrt – „verlocht“ heißt es in der Fachsprache. Die Toten von Mastershausen hatten noch Glück. Sie durften jahrhundertelang relativ ordentlich arrangiert in der Erde ruhen.

Von unserem Mitarbeiter Erik Zimmermann