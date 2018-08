Rhaunens Weg in die Zukunft: Dorfcafé ist für viele Bürger der größte Wunsch

Aus unserem Archiv

Rhaunen

Wie kann man Rhaunen fit machen für die Zukunft? Oder anders ausgedrückt: „Was kann man tun, damit das Dorf gestärkt in die Zukunft geführt werden kann?“ Ortsbürgermeister Manfred Klingel stellte die Frage in der Auftaktveranstaltung zu einem viermonatigen Prozess, in dem die Entra Regionalentwicklung GmbH, eine Firma aus Winnweiler, die Bemühungen im Ort begleitet. Zwei Workshops werden folgen: einer am 29. Mai, in dem Bürger Ideen vorstellen oder gemeinsam mit anderen erarbeiten können, einer am 21. Juni mit Experten. Für August ist dann die Abschlussveranstaltung geplant.