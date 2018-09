In dieser Woche ist die 22-jährige Weierbacherin Helena Sömmer auf eine spannende Reise aufgebrochen: Sie fliegt nach Ghana, wo sie ein Jahr lang in einem privaten Krankenhaus der Siebenten-Tags-Adventisten in Koforidua, die 100.000-Einwohner-Stadt liegt rund 80 Kilometer landeinwärts von der Hauptstadt Accra entfernt, arbeiten wird. Vermittelt wurde die Tätigkeit über Weltwärts, den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, über den sich junge Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren weltweit zwischen 6 und 24 Monaten in einem Entwicklungsprojekt engagieren.

Helena Sömmer bringt eine ganze Menge Erfahrungen mit. Sie hat eine Ausbildung als Rettungssanitäterin absolviert und drei Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. Schon als Kind wollte sie Ärztin werden, und auch ...

Lesezeit für diesen Artikel (282 Wörter): 1 Minute, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.