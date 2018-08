Rauchmelder warnte rechtzeitig: Berschweilerer Familie rettet sich aus brennendem Haus

Berschweiler bei Baumholder. Das hätte viel schlimmer enden können: In der Nacht zum Montag konnte sich eine vierköpfige Familie aus Berschweiler unverletzt aus ihrem brennenden Einfamilienhauses ins Freie retten. Sie wurde nach Auskunft der Polizei durch die Rauchmelder im Gebäude geweckt und somit gerade noch rechtzeitig gewarnt. „Die Betroffenen haben uns mit der Aussage empfangen, dass sie wohl nicht mehr leben würden, wenn das Feuer sie im Schlaf überrascht und die Rauchmelder nicht angeschlagen hätten.

Das sagt eigentlich alles darüber, wie wichtig es ist, solche Geräte im Haus zu installieren“, betont VG-Wehrleiter Armin Schneider im NZ-Gespräch. Als die rund 50 Einsatzkräfte aus Berschweiler, Fohren-Linden, Mettweiler, Eckersweiler und Baumholder gegen 2.25 Uhr am Anwesen in der Straße „Im Züsch“ eintrafen, habe sich bereits im ganze Haus dichter Qualm ausgebreitet. Der Brandherd habe sich im Keller befunden, informiert Schneider. Warum dort ein Feuer ausbrach, ist laut Polizei noch unklar. „Wir hatten den Brand schnell unter Kontrolle und haben danach sofort damit begonnen, das Haus zu entlüften“, sagt Schneider. Laut Polizei ist ein Schaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrag entstanden. Das Haus ist zumindest vorübergehend nicht bewohnbar, die Familie habe aber übergangsweise Unterkunft bei der Mutter der Ehefrau gefunden, berichtet Ortschef Rouven Hebel.