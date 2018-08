Ratsbeschluss: Auch Gimbweiler verlässt Zweckverband Ökompark Heide-Westrich

Da waren es schon zwei: Nach der VG Birkenfeld hat auch die Gemeinde Gimbweiler die Parole „Ökompark Heide-Westrich – ohne uns“ ausgegeben und ihren Ausstieg aus dem dafür zuständigen Zweckverband zum nächstmöglichen Zeitpunkt erklärt. Das habe der Rat der 400-Einwohner-Kommune in seiner jüngsten Sitzung mit der Mehrheit von etwa zwei Drittel seiner Mitglieder beschlossen, informiert Ortsbürgermeister Martin Samson auf NZ-Anfrage.

Überraschend ist dieser Beschluss nicht, sondern er erfolgte mit Ansage. Denn Samson hatte bereits Mitte April im VG-Rat, dem er selbst angehört, diesen Schritt seiner Gemeinde angekündigt und darüber geklagt, dass in Sachen Ökompark „seit Jahren nur noch herumgeeiert wird“.

Diesen Standpunkt bekräftigt der Dorfchef auch im aktuellen Gespräch mit unserer Zeitung. Der Zweckverband, dem nun Gimbweiler und die Verbandsgemeinde Birkenfeld den Rücken kehren, wurde bereits 1994 gegründet, um auf einem rund 50 Hektar großen Gebiet zwischen Hahnweiler, Leitzweiler und Gimbweiler die Ansiedlung innovativer und ökologieorientierter Gewerbe- und Industriebetriebe zu ermöglichen. Dabei ist auch der Bau einer neuen Autobahnauffahrt vorgesehen, der sich auf Gimbweilerer Gemarkung befinden würde. Bislang ist die Existenz eines seit dem Jahr 2003 rechtskräftigen Bebauungsplans aber das einzig greifbare Ergebnis bei den Aktivitäten des Zweckverbands. Ansonsten liegt das Areal auf der sogenannten Heide nach wie vor völlig unberührt als grüne Wiese da.

Glaube an Erfolg ging verloren

„Grundsätzlich wäre der Ökompark ja eine Chance für unsere Region. Denn wir können noch so schöne Dorfbrunnen haben. Die jungen Leute bleiben nur hier, wenn es für sie auch gute Arbeitsplätze gibt“, sagt Samson. Doch den Glauben daran, dass tatsächlich ein Gewerbegebiet auf der Heide entstehen wird, habe er im Lauf der Zeit immer mehr verloren, sagt Samson und fügt hinzu: „Es ist schon lange einfach nur noch frustrierend.“

Die Verantwortung dafür sieht der Gimbweilerer Ortschef in erster Linie bei den Akteuren in der VG Baumholder, was auch bei der Debatte im Birkenfelder VG-Rat der vorherrschende Tenor war. Die Verwaltungschefs in Baumholder fungieren seit der Gründung als Vorsteher des Zweckverbands. Dabei hätten sie aber wenig bis gar keinen Elan an den Tag gelegt. Laut Samson habe jahrelang überhaupt keine Zweckverbandssitzung stattgefunden. Danach habe er immer wieder darauf drängen müssen, dass überhaupt solche Treffen anberaumt wurden, „und dann hat man zusammengesessen, etwas besprochen und passiert ist trotzdem nichts“.

Als Totengräber des Ökomparks sieht Samson weder seine Gemeinde noch die VG Birkenfeld. Er erinnert daran, dass in der Vergangenheit bereits die Landesentwicklungsgesellschaft Saar den Zweckverband dauerhaft verlassen hat und die Gemeinde Nohfelden zumindest vorübergehend ausgetreten war. „Ich wäre ja froh, wenn es das Gewerbegebiet irgendwann mal geben würde. Wenn das nicht funktioniert, liegt das aber nicht an Gimbweiler, sondern daran, dass man eine solche Sache auch anpacken muss. Das ist die ganze Zeit aber nicht geschehen“, kritisiert Samson.

Nahwärmenetz im Ort ist wichtiger

Wie viel Geld seine Gemeinde bisher über Umlagezahlungen und für Planungen in den Haushalt des Zweckverbands gesteckt hat, könne er gar nicht mehr sagen, es seien aber viele Tausend Euro gewesen, sagt Samson, der der darauf hinweist, dass der VG-Kämmerer die genauen Zahlen derzeit zusammenstellt. Fakt sei jedenfalls, dass seine Kommune 2016 einen Betrag in Höhe von 829 Euro für den Zweckverbandetat bereitgestellt hat. 2017 waren es 698 Euro.

Zwar geht es somit für die Kommune nicht um Unsummen, aber während in Sachen Ökompark seit Jahren Stillstand herrscht, will die Gemeinde schon bald mit ihrem wichtigsten Zukunftsprojekt, dem Aufbau eines Nahwärmenetzes in Gimbweiler, Nägel mit Köpfen machen. Deshalb sei er der Überzeugung, so Samson, „dass wir unser Geld lieber für unsere Bürger investieren, als es weiter einfach in die Tonne zu werfen“.

