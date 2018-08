Raiffeisenbank Nahe: Markus Hofmann will den Kurs halten

Der Kompass, den Markus Hofmann in der Generalversammlung der Raiffeisenbank Nahe vom noch amtierenden Vorstandsmitglied Rochus Teschner erhielt, ist ein symbolisches Geschenk: Hofmann soll zusammen mit Jörg Wagner, dem anderen Steuermann an Bord, das Schiff auf Kurs halten. In einer Zeit, in der die Bankenwelt in rauer See fährt, ist das nicht ganz einfach. Doch Teschner ist optimistisch, dass es mit dem nötigen Geschick klappt: „Sie können den Wind nicht verändern, aber Sie können die Segel mit unserer Mannschaft richtig setzen.“ Das Ziel: Die Raiffeisenbank Nahe soll auf lange Sicht ihre Selbstständigkeit behalten.

Gespannt lauschten die Teilnehmer der Generalversammlung den Berichten des Vorstandes. Foto: Steffi Nagel/Volksbank

Teschner geht am 31. Oktober in Ruhestand, der 43 Jahre alte Hofmann ist sein Nachfolger. Damit ist der komplette Vorstand der Raiffeisenbank Nahe ausgewechselt: Vor einem Jahr ging Dieter Nehring in Rente, für ihn kam Jörg Wagner, im November übernimmt Hofmann Teschners Vorstandsposten.

Geschenk mit Symbolcharakter: Der bisherige Vorstand Rochus Teschner (links) gab seinem Nachfolger Markus Hofmann einen Kompass mit auf den Weg. Hofmann soll zusammen mit Jörg Wagner, dem anderen Steuermann an Bord, das Schiff auf Kurs halten. Foto: Steffi Nagel/Volksbank

Mit einem Sonderlob für seine Kollegen verabschiedete sich Teschner in der Generalversammlung, die für ihn die letzte in offizieller Mission war: „Sie haben meinen beruflichen Alltag und mein Privatleben durch Begegnungen angereichert, verbessert, meinen Horizont erweitert, mein Leben gefüllt und mir sehr große Freude bereitet.“ Die Generalversammlung findet normalerweise in der Gemeindehalle in Fischbach statt. Weil diese aber wegen des Hochwassers Ende Mai vorerst nicht zu benutzen ist, wich die Raiffeisenbank Nahe in die gerade erst eingeweihte Markthalle in Veitsrodt aus.

„Haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, die Welt spielt verrückt? Ist das noch der ganz normale Wahnsinn, der uns schon immer begleitet, oder sind wir Zeugen des Beginns einer neuen Weltordnung?“ Mit für ihn ungewohnt heftigen Worten sprach Teschner von den politischen Krisen, vom Brexit, vom Protektionismus – den Handelsbarrieren für Importe –, der nicht nur in den USA wieder hervorgeholt wird. Im wesentlich kleineren Maßstab sei die Situation nicht viel besser: Der Nochvorständler zählte die „überbordende Reglementierung“ auf, die nach der Finanzkrise vor zehn Jahren in der EU installiert wurde und die kleinen Banken mehr trifft als die großen. Die Raiffeisenbank komme durch direkte und indirekte Kosten durch die Reglementierung auf eine Belastung von 200.000 Euro.

In der Niedrigzinspolitik der EZB sei kein Ende abzusehen, für Banken sei es schwierig, eine vernünftige Zinsspanne zu bekommen. „Beim heutigen Zinsniveau besteht kaum noch die Möglichkeit, Margen zu erzielen“, klagte Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Stumm. „Die Ertragslage der Banken steht zunehmend unter Druck.“ Dennoch, die Raiffeisenbank sei in gutem Fahrwasser: „Es geht uns gut und vielen unserer mittelständischen Kunden ebenso.“ Seit Jahren gingen die Zinsüberschüsse in der Bilanz zurück, daran werde sich in absehbarer Zeit nichts ändern.

Jörg Wagner hob die derzeit starke Nachfrage nach Kundenkrediten hervor. Sie ist im vorigen Jahr um 5,1 Prozent gegenüber 2016 gewachsen, alle seien von guter Qualität, unangemessene Risikoausweitungen habe es nicht gegeben. Die Bilanzsumme stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Millionen auf 148,2 Millionen Euro, das Kundengesamtvolumen (dazu zählen auch die Bestände bei den Verbundpartnern der Raiffeisenbank und an Wertpapieren) um 18,3 Millionen auf 304,7 Millionen Euro.

Das Ziel, eine unabhängige Bank zu bleiben und keine Niederlassung zu schließen, betonten alle drei Redner an diesem Abend: Stumm, Teschner und Wagner. „Im Gegensatz zu den Mitbewerbern in unserer Region, die Geschäftsstellen geschlossen haben, bekennen wir uns ausdrücklich zu unseren Filialen vor Ort“, stellte Teschner klar. Sein Vorstandskollege Wagner ist der gleichen Meinung: „Wir werden auch weiterhin keine Filialen schließen. An allen Standorten sind wir zufrieden und spüren, dass der Service ankommt.“

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer