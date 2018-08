Raggle-Taggle-Festival: War es zu heiß für die Punkfans?

Das Line-up konnte sich durchaus sehen lassen, dennoch war die Resonanz auf Raggle-Taggle, ein Punkrock-Festival gegen rechts, mit rund 100 Besuchern eher mäßig. „Da sind wir natürlich etwas enttäuscht“, erklärt Jeanette Geßner, Streetworkerin bei der VG und Initiatorin der Veranstaltung, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Zumal es ansonsten ein musikalisch hervorragendes und vom exzellenten Sound bis zu den Rahmenbedingungen sehr gut organisiertes Festival war.“ Ein ausdrückliches Lob der Streetworkerin geht dabei an das Organisationsteam aus Jugendlichen.

Für mächtig gute Laune trotz der geringen Besucherzahl sorgte die Gruppe Revolution Inc. aus Idar-Oberstein und Kirchberg. Einen Grund für die magere Resonanz für das gut organisierte Raggle-Taggle-Punkfestival am Birkenfelder Stadion sehen die Organisatoren in der großen Hitze. Foto: Rainer Böß

Als Ursachen für den unbefriedigenden Besuch sieht Jeanette Geßner neben der großen Hitze vor allem zwei Konkurrenzveranstaltungen in Saarbrücken und Birkenfeld, die ein ähnliches Publikum angesprochen haben. Trotz dieser Enttäuschung denkt man an eine Neuauflage im kommenden Jahr. „Die Reaktionen der Bands und der Besucher waren so begeistert, dass ich das nicht ausschließen will. Das müssen wir jetzt erst mal in der Aufarbeitung besprechen.“

Bei einer Wiederholung müsse auf jeden Fall ein neuer Träger gefunden werden, der – im Gegensatz zur Verbandsgemeinde – auch berechtigt ist, Mittel aus dem Förderprogramm „Demokratie leben!“ zu erhalten. Besonders beeindruckt war die Streetworkerin davon, dass mehrere Bands aus Solidarität mit den Organisatoren spontan auf ihre Gage verzichtet haben. „Das ist natürlich ein ungeheurer Ansporn, es im nächsten Jahr noch einmal zu probieren.“

Die erste der insgesamt sieben mitwirkenden Bands war Dosenbier, die am frühen Nachmittag auftrat. Entsprechend ihres Namens legte die Gruppe, die sich über einen Contest in Baumholder ihren Platz als Opener erspielt hatte, gleich munter los und sorgte mit ihren frechen deutschen Texten für Stimmung. Eine originelle und schräge Show bot 5 Farben Scheiße aus Darmstadt. Überzeugen konnte auch die lokale Gruppe Revolution Inc. mit dem Idar-Obersteiner Sänger Thomas Steinbrecher. Klassische Oi!-Musik und Punk boten die BembleBois, die der sogenannten Sharp-Bewegung angehören: Skinheads, die gegen rassistische Vorurteile kämpfen. Schnell und hart ging auch die Gruppe Christmas zur Sache.

Mit eindeutigen Texten und Ansagen wandte sich die bayerische Band Die Dorks insbesondere gegen das neue bayerische Polizeigesetz und – mit höchster Aktualität – die fremdenfeindlichen Tendenzen in der CSU, wobei insbesondere Horst Seehofer und Markus Söder heftig angegangen wurden. Mit Egotronic bot das Festival zum Ende noch einen musikalischen Leckerbissen der besonderen Art. Seit mehr als zehn Jahren spielt die Gruppe auf großen Festivals und füllt Hallen. Jörg Staiber