Projektchor für Festival in weite Ferne gerückt

Es hat sich bei der Pressekonferenz zum Steinbruch-Festival 2018 vielversprechend angehört: „Mit einem opulent besetzten Projektchor stehen zwei der energiegeladensten Chorwerke der gesamten Musikliteratur auf dem Programm – die ,Ode an die Freude' aus Ludwig van Beethovens neunter Sinfonie und ,O Fortuna' aus ,Carmina Burana' von Carl Orff, mitreißend jubelnd die eine, rhythmisch pulsierend das andere Werk.“ So kündigen es die Veranstalter des KlassikSommer 2018 für den 1. August im Steinbruch Juchem an. Doch dieser Projektchor, der die Neue Philharmonie Frankfurt (NPF) beim Steinbruch-Festival unterstützen sollte, ist in weite Ferne gerückt, mehr noch: Dirigent Jürgen Schneider – unter seiner Regie sollte das Unterfangen umgesetzt werden – sieht keine Chance mehr für eine Realisierung. Acpress-Geschäftsführer Christian Schwinn indes, dessen Agentur für Bühne, Ton, Lichttechnik und Gagen zuständig ist, relativiert dies.

Foto: Hosser

Dirigent Schneider nennt gleich mehrere Gründe für das Scheitern. „Es haben sich zu wenig Leute gemeldet, die mitmachen wollen“, sagt er. Schon das erste Treffen sei mehr als unglücklich verlaufen. Es waren keine Instrumente vorhanden, und Organisator Christian Schwinn, der ebenfalls anwesend hätte sein wollen, war nicht erschienen. So sei die erste Probe lediglich eine recht kurze Besprechung geworden.

Bei der zweiten Zusammenkunft konnte dann wenigstens schon einmal geübt werden – auch wenn sich lediglich etwas mehr als 20 Sänger eingefunden hatten. Zum Vergleich: Dr. Ralph Ziegler, künstlerischer Leiter der Neuen Philharmonie Frankfurt, habe von 50 bis 60 Sängern gesprochen, die erforderlich seien, sagt Chorleiter Schneider. Geprobt werden konnten allerdings nur zwei Titel, sagt Schneider. „Für diese Lieder habe ich mir die Noten eigens besorgt.“ Allerdings wisse er nicht, welche Nummern sonst noch vorgesehen seien. Angesichts dieser Vorgeschichte und mit Hinblick auf den Muttertag sei die nächste anberaumte Probe abgesagt worden.

Hinzu komme, dass Schneider für die „Ode an die Freude“ von der NPF lediglich Noten zugeschickt bekommen habe, mit denen er nichts anfangen könne. „Das ist undurchführbar. Das bekommt kein Chor aus der Region hin“, betont Schneider. Und zu einem weiteren Stück, das der Projektchor hätte einstudieren sollen, sei Schneider lediglich ein Link zu einem Youtube-Video vom Mitschnitt eines André-Rieu-Auftritts übermittelt worden. Und so lautet Schneiders Zwischenfazit: „Wir hängen total in der Luft.“

Schwinn habe auf die mangelnde Projektchor-Resonanz auch schon reagiert und gefragt, ob einer von Schneiders Chören einspringen könne. Das könne nur der Gospel- und Popchor Idar-Oberstein, aber der bereite schon seit zwei Jahren seine Veranstaltung zum zehnjährigen Bestehen am 10. November vor. „Natürlich könnten wir jederzeit unsere eigenen Stücke vortragen – so wie beim Spießbratenfest in Idar-Oberstein, bei dem wir auch auftreten. Aber das passt ja nicht ins Repertoire der Neuen Philharmonie Frankfurt“, sagt Schneider. Der Dirigent sieht keine realistische Chance mehr, dass ein Projektchor die gewünschten Lieder bis zum Auftritt am 1. September einstudieren kann. „Vor der Sommerpause blieben noch drei Proben“, betont Schneider, „und dann hätten wir nur noch den August.“

Acpress-Leiter Schwinn allerdings sieht die ganze Sache keineswegs so dramatisch. Der geplante Projektchor übernehme ohnehin nur einen kleinen Teil des gesamten Steinbruch-Konzerts, gibt er zu bedenken. Zudem werde zweigleisig gefahren. Die Veranstalter suchten derzeit schon nach einem Ersatzchor, der in die Bresche springen könnte. Es gebe in der Region einige hervorragende Meisterchöre, die diesen Part übernehmen könnten. Notfalls müsse über die Neue Philharmonie Frankfurt ein Chor dazugebucht werden. Folglich bleibt Schwinn gelassen. „Wir müssen die Entwicklung jetzt weiter beobachten“, sagt er.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch