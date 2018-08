Programm für Steinbruch-Festival vorgestellt

Die Begeisterung war allen Beteiligten anzumerken: Das Steinbruch-Open-Air-Festival auf dem Betriebsgelände Juchem bei Niederwörresbach und Gerach, das am Freitag und Samstag, 31. August (ElektroLove) und 1. September (KlassikSommer), nun schon zum fünften Mal stattfindet, habe sich zu einer Institution gemausert. Das sagte Herrsteins VG-Bürgermeister Uwe Weber zur Begrüßung, als den Hauptsponsoren im Wappensaal der VG-Verwaltung Details der zweitägigen Veranstaltung vorgestellt wurden.

Alle Beteiligten – Veranstalter, Organisatoren, Hauptsponoren und Vertreter der Frankfurter Philharmonie – stellten Programmdetails vor.

Foto: Hosser

Neben Vertretern des Organisationsteams der Verbandsgemeinde Herrstein und der begleitenden Agentur Acpress waren auch Vertreter der Neuen Philharmonie Frankfurt erschienen.

Noch größer und emotionaler

Noch immer bekomme er eine Gänsehaut, wenn er an das Festival 2016 denke, sagte Acpress-Leiter Christian Schwinn. Aber die Auflage 2018 solle noch größer, noch gefühlvoller, noch emotionaler werden. Und das, obwohl quasi null Infrastruktur gegeben sei. Die Voraussetzungen allerdings seien sehr gut. Das nun zur Verfügung stehende Gelände sei noch größer, „und wir haben beim künstlerischen Angebot noch etwas draufgesattelt“.

Dies zeige allein schon die Verpflichtung des DJ-Duos „Gestört aber GeiL“ für den Freitag. Bereits vor dem Festival 2016 hatten sich die Veranstalter um ein Engagement der Kult-DJs bemüht, doch die Agentur, bei der „Gestört aber GeiL“ unter Vertrag stehen, habe nur müde gelächelt. Das sei diesmal anders gewesen. Hauptgrund war wohl die Topempfehlung mit der bestens besuchten und viel umjubelten Gala 2016. Zum Vergleich: Der Hit „Gestört aber GeiL feat. Lea Wohin du willst“ hat bei Youtube mehr als 40 Millionen Aufrufe, der Song „Gestört aber GeiL feat. Sebastian Hämer – Ich & Du“ kommt sogar auf fast 43 Millionen Klicks.

Aber auch das restliche Line-up ist hammermäßig. Denn auch die Akteure Luca Schreiner, David Puentez, Niels van Gogh, MBP, Blondee, Steve Norton und Der HousekaspeR sind Größen des Elektropop und werden dazu beitragen, den Steinbruch in den außergewöhnlichsten Klub Deutschlands zu verwandeln. Die Veranstalter versprechen schon jetzt „eine Nacht, die dich so schnell nicht wieder loslässt“. „Rausch der Sinne“ – so lautet das Motto des Festivals. Die gigantisch beleuchtete Kulisse bietet den perfekten Rahmen für pure Emotionen und unvergleichliches Festivalfeeling.

Große Klassik mit imposanten Chören und Rockmusik, gepaart mit einigen der schönsten Balladen der Rock- und Popgeschichte, bilden das Gerüst für den zweiten Abend, den KlassikSommer. Der künstlerische Leiter der Neuen Philharmonie Frankfurt, Dr. Ralph Philipp Ziegler, und Geschäftsführer Dirk Eisermann stellten das eigens für die VG Herrstein erstellte und nach ihren Wünschen ausgerichtet Programm vor.

Im ersten Konzertteil bildet neben der Klassik, die auch mit Giacomo Puccinis Arie „O mio babbino caro“ vertreten ist, das Musical den Schwerpunkt des Repertoires. Aus der Feder von Andrew Lloyd Webber sind drei seiner schönsten Songs versammelt: „Don't Cry for Me, Argentin“ aus „Evita“, „Memories“ aus „Cats“ und eines der Kernstücke aus „Phantom der Oper“. Aus dem zeitweise erfolgreichsten Film der Leinwandgeschichte, „Titanic“, stammt der Celine-Dion-Song „My Heart Will Go On“, der ebenfalls präsentiert wird.

Im zweiten Konzertteil mischen sich kraftvolle Rockmusik und wunderschöne Balladen zu einem explosiven wie gefühlsstarken Programm. „We Will Rock You“ oder „We Are the Champions“ von Queen stehen neben „Purple Rain“ von Prince und „Viva La Vida“ von Coldplay – Seite an Seite mit topaktuellen Liedern wie Adeles „Rolling in the Deep“ und Hymnen von „Knockin' on Heaven's Door“ bis „Wish You Were Here“ von Pink Floyd. Zum Finale inszenieren Solisten, Chöre, Band und Orchester zur effektvollen Lichtshow Michael Jacksons weltumspannenden „Earth Song“.

Der Kartenvorverkauf läuft längst. Bislang seien mehr Tickets veräußert worden als zum gleichen Zeitpunkt im Vorfeld des Festivals 2016. An beiden Abenden werden zusammen 5000 Besucher erwartet.

Sicherheitskonzept überarbeiten

Bedenken, dass die Veranstaltung wegen unerfüllbarer Sicherheitsanforderungen gefährdet sein könnte, gibt es nicht. „Wir als Verbandsgemeinde sind Mitveranstalter, verfügen über eine eigene Feuerwehr und haben bekanntermaßen einen guten Draht zur Polizei“, betonte VG-Bürgermeister Uwe Weber. Zudem solle das Sicherheitskonzept von 2016 in den nächsten Tagen in Kooperation aller Beteiligten überarbeitet und den jetzigen Gegebenheiten angepasst werden. Und so sprach Philharmonie-Geschäftsführer Eisenmann sicher allen aus dem Herzen, als er sagte: „Wir freuen uns tierisch auf die Veranstaltung.“

Weitere Infos gibt es unter www.steinbruch-open-air.de

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch