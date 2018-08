Pro Familia: Internethinweise irritieren Eltern

Pro-Familia-Mitarbeiterin Rita Mertes ist irritiert: „Im Zusammenhang mit den Beratungen zum Elterngeldgesetz wurde uns von Klientinnen zugetragen, dass es im Internet offenbar hochpreisige Beratungsangebote zur Beantragung von Elternzeit und Elterngeld gibt – mit den Hinweisen, dass unbedingt diese Beratungen in Anspruch genommen werden sollen, da sonst gegebenenfalls hohe finanzielle Verluste entstehen können.“ Sie möchte darauf hinweisen, dass Pro Familia und auch die anderen städtischen Schwangerschaftsberatungsstellen zu allen Fragen rund um Elterngeld und Elternzeit kostenlos, einzelfallbezogen und individuell beraten.

Sie führt weiter aus: „Ebenfalls irritiert es uns immer wieder, wenn wir von gesetzlich krankenversicherten schwangeren Frauen erfahren, dass sie für medizinisch notwendige Leistungen im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge und auch -nachsorge offenbar private Rechnungen erhalten. Da uns diese Informationen in der Regel erst dann erreichen, wenn die Rechnungen aus Unwissenheit von den Patientinnen bereits bezahlt worden sind, müssen wir klarstellen: Nach Rücksprache mit der Krankenversicherung dürfen nur sogenannte Igel-Leistungen nach vorheriger detaillierter Erläuterung durch den behandelnden Arzt und nach schriftlicher Einverständniserklärung der Patientin privat in Rechnung gestellt werden.“

Die Pro Familia hat Pläne fürs laufende Jahr. Beim „Markt der Möglichkeiten“ im Zusammenhang mit dem Fachforum „Integration und Ehrenamt“, den das DRK Birkenfeld am 28. März in der Göttenbach-Aula ausgerichtet, wird die Einrichtung an einem Informationsstand zu den Rheinland-Pfalz-weiten Projekten für geflüchtete Menschen vertreten sein: und zwar mit dem „Fachdialognetz“ ( www.fachdialognetz.de), mit dem Projekt „Empowerment-Arbeit für geflüchtete Frauen“ sowie mit dem Projekt „Sexualpädagogik und Familienplanung im interkulturellen Kontext“. Die Projektakteurinnen werden ebenfalls anwesend sein und von ihrer Arbeit berichten.

„Im Spätsommer nehmen wir mit einem Infotisch an der regionalen Netzwerkkonferenz „Kinderschutz“ teil, die in diesem Jahr das weitgehend in der Bevölkerung tabuisierte Thema Alkohol in der Schwangerschaft zum Schwerpunkt hat. Wir erhoffen uns unter anderem von der Teilnahme an dieser wegweisenden Konferenz Anregungen dazu, wie das Thema öffentlichkeitswirksam transportiert werden kann“, erklärt Mertes. Des Weiteren ist für Mai in der Idar-Obersteiner Beratungsstelle ein offener Elternabend angedacht, an dem alle interessierten Eltern, Erziehungsberechtigte und am Thema „Psychosexuelle Entwicklung in den verschiedenen Entwicklungsstufen“ Interessierten teilnehmen können.

Zudem hat Mertes zwei neue Kolleginnen, die die Elternzeitvertretung von Natalie Kappler übernehmen. Gitta Eckes, 62 Jahre, Mutter eines erwachsenen Sohnes, Diplomsozialarbeiterin und Erzieherin, ist als Elternzeitvertretung in der sozialrechtlichen Schwangerschafts- und in der Schwangerschaftskonfliktberatung der Pro Familia Idar-Oberstein tätig.

Gitta Eckes bringt langjährige Erfahrung in der Beratungsarbeit von Frauen, Männern, Paaren, Eltern, Kindern und Familien in schwierigen Situationen und Lebenskrisen mit. Sie begleitete und unterstützte vorwiegend in der Schwangerenberatung junge Schwangere, Studierende, Auszubildende, alleinerziehende Elternteile, Frauen in Partnerschaftskonflikten sowie Frauen und Paare in finanzieller Not.

Sie berät in der Pro Familia Idar-Oberstein Frauen, Männer und werdende Eltern unter anderem in der Familienplanung und Empfängnisverhütung, rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft sowie in den ersten Jahren nach der Geburt. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Information und Beratung über gesetzliche Hilfen und Leistungen sowie die Vermittlung finanzieller Hilfen bei der Stiftung Familie in Not. Die gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatung gehört ebenfalls zu ihrem Aufgabengebiet. Wichtig ist hierbei für sie, eine ergebnisoffene Beratungssituation zu schaffen, die Raum gibt, vorhandene Ambivalenzen anzusprechen, hilfreiche Informationen einzelfallbezogen zu geben und eine selbstbestimmte, verantwortungsbewusste Entscheidung der Frau zu unterstützen.

Auch Jessica Liebig gehört zum Team. Die 33-jährige Diplompädagogin ist im Fachbereich Sexualpädagogik und der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig. Die Sexualpädagogik hat das Ziel, Kinder und Jugendliche, ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend, mit Informationen, Werten und Kompetenzen auszustatten, die sie für eine selbstbestimmte Sexualität brauchen. Das sexualpädagogische Angebot umfasst unter anderem die Themengebiete psychosexuelle Entwicklung, sexuelle Sozialisation, sexuelle Orientierung, Verhütungsmethoden und deren Wirkungsweisen, Schwangerschaft und Geburt, Liebe und Partnerschaft, Sexualität und Medien, sexuell übertragbare Krankheiten und vieles mehr.

Für Fragen und Terminvereinbarungen steht die Pro Familia Idar-Oberstein täglich zwischen 9 und 10 Uhr und für sexualpädagogische Anfragen donnerstags zwischen 12 und 13 Uhr unter Telefon 06781/900.480 zur Verfügung.

Von unserer Redakteurin Vera Müller