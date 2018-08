Premiere: Erste 24-Stunden-Wanderung im Nationalpark am 23./24. Juni

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Der noch junge Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist Heimat der scheuen Wildkatze. In ihrem Revier, der wunderschönen, kontrastreichen Landschaft im länderübergreifenden Schutzgebiet, wird dieses Jahr zum ersten Mal eine geführte 24-Stunden- Tour stattfinden. In Begleitung zertifizierter Nationalparkführern begeben sich die Teilnehmer am 23. und 24. Juni auf eine abwechslungsreiche Wanderung durch den kompletten Nationalpark von West nach Ost, immer der aufgehenden Sonne entgegen.