Preisgekrönte Fotografin Annelie Henn: Kamera als Tor zu einer anderen Welt

Die Erfolge sprechen für sich: Die Hoppstädten-Weiersbacherin Annelie Henn ist hinter der Kamera ein echtes Talent. Einige ihrer beeindruckenden Werke können ab Donnerstag in ihrer Ausstellung „From Nature to Culture“, unterstüzt vom Fotoclub Tele Freisen, bewundert werden.

Gerade erst wurde sie Vizemeisterin bei der deutschen Fotomeisterschaft. Vor wenigen Wochen hat sie beim weltweit größten Fotowettbewerb, dem Trierenberg Super Circuit, eine Bronzemedaille gewonnen. Eine Goldmedaille beim Salon der Canadian Association of Photographic Art in Toronto – einem der traditionsreichsten Fotowettbewerbe – sowie weitere erste Plätze beim German International Photocup und beim Balkan Circuit stehen ebenfalls auf ihrem Konto.

„Artiste de la Fédération Internationale de l’Art Photographique“, zu Deutsch: „Künstlerin der Internationalen Vereinigung für fotografische Kunst“ – wohlklingend und doch schwindelerregend. Hinter dem verbalen Ungetüm verbirgt sich ein Titel, der Annelie Henn angesichts ihrer Teilnahme an so vielen Wettbewerben zuerkannt wurde. Es ist ein Ritterschlag für die Fotografin, deren Weg mittlerweile gepflastert ist mit Auszeichnungen. Die ersten Schritte in diese Richtung hat sie bereits früh gemacht.

„Ich fotografiere im Prinzip seit meiner Kindheit“, berichtet sie. „Damals natürlich noch mit analoger Kamera und Dunkelkammer.“ Kontinuierlich – unterbrochen von einer längeren familiären Pause – verfolgte sie ihre Passion, schaffte schließlich den Übergang zur Digitalfotografie und Bildbearbeitung am Computer.

„Durch das Fotografieren betritt man eine andere Welt“, schwärmt die Hoppstädten-Weiersbacherin. „Wenn man zum Beispiel Vögel beobachtet, die ein Nest bauen, kann man genau sehen, wer welche Aufgaben übernimmt.“ Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, setzt Annelie Henn auf Geduld und Beharrlichkeit, wie sie an einem Beispiel verdeutlicht. „Ich habe ein Jahr Ameisen fotografiert. Nur so kann man gute Fotos machen.“ Ein simpler Ameisenhaufen habe genau so viel Begeisterndes zu bieten wie die Serengeti. „Von dieser Faszination etwas den Betrachtern meiner Bilder zu vermitteln, ist mir ein besonderes Anliegen“, sagt sie. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Makrofotografie von Insekten, aber auch auf künstlerischen Porträts und Schwarzweiß-Fotografie moderner Architektur.

Seit 2013 ist sie bereits Mitglied im Fotoclub Tele Freisen. An dieser Gemeinschaft schätzt sie vor allem, dass man sich mit anderen Fotografen austauschen und voneinander lernen kann. „Besonders gern fotografiere ich in der Gruppe: Gemeinsame Exkursionen und Reisen sind ebenso inspirierend wie lehrreich“, erzählt sie. „Zum Fotografieren im Klub gehören auch das Organisieren von Ausstellungen und die Teilnahme an Wettbewerben.“

Im Rahmen neun solcher Wettbewerbe konnte Annelie Henn kürzlich den klubinternen Titel „Fotografin des Jahres“ erringen – und damit auch das Recht, eine eigene Ausstellung auf die Beine zu stellen. „Ich habe schon oft mit anderen zusammen ausgestellt, aber noch nie allein“, sagt sie.

Bei ihrer Ausstellung, die im Rathaus der Gemeinde Freisen vom 28. Juni bis zum 22. Oktober gezeigt wird, präsentiert sie 40 Bilder mit Motiven aus Natur, Architektur und Porträtfotografie, deren ästhetischer Spannungsbogen vom Kleinsten zum Größten, von der Natur in nächster Nähe bis zu Bauwerken in Großstädten reicht – daher der Titel: „From Nature to Culture“. Die Vernissage findet am morgigen Donnerstag, 28. Juni, um 19 Uhr im Freisener Rathaus statt. Der Eintritt ist frei.

