Pop-up-Stores: Zwei Läden für junge Unternehmer

In der Obersteiner Fußgängerzone soll es bald die ersten Pop-up-Stores geben: Das sind kleine, günstige Läden für junge Leute, die sich mit einer Geschäftsidee selbstständig machen wollen. Zwei Ladenbesitzer sind nunmehr bereit, Existenzgründern Flächen für eine geringe Miete von 4 Euro pro Quadratmeter zur Verfügung zu stellen, berichtete Oberbürgermeister Frank Frühauf am Dienstagabend in der Sitzung des Stadtmarketingvereins.

Der Kran ist verschwunden. Nach Abschluss der Dacharbeiten wird der zukünftige Modepark Röther innen weiter von Grund auf saniert. Foto: Hosser

Vorteil für die Anbieter: Ihr Laden steht nicht mehr leer, sie haben zumindest geringe Einnahmen – und die Hoffnung, dass aus dem Testballon vielleicht eine Dauerlösung wird. Es handelt sich dabei um ein von der Wirtschaftsförderung des Landkreises – sie stellt auch den Kontakt zwischen Vermieter und Start-up-Unternehmern her – mit der Initiative „Gemeinsam für Idar-Oberstein“ angestoßenes Projekt. Nicht nur der OB hofft, dass weitere Vermieter dem Beispiel der ersten beiden Pioniere folgen und so zur Wiederbelebung der Fußgängerzone beitragen.

Die entscheidenden Impulse dafür sollen aber von anderer Seite kommen: Auf dem Modepark Rö-ther im früheren Hertiehaus ruhen große Hoffnungen. Weil die Sanierung des Gebäudes aufwendiger und umfangreicher ist als zunächst gedacht, wurde der angestrebte Eröffnungstermin wiederholt verschoben. Nachdem im März noch das Frühjahr 2019 angepeilt worden war, ist jetzt von Herbst 2019 die Rede.

Der Bauherr habe sich dazu entschlossen, keine Kompromisse einzugehen, sondern alles zu erneuern, berichtete der OB am Dienstagabend. Er könne damit gut leben, weil Gründlichkeit wichtiger als Schnelligkeit sei. Das gilt auch für das Parkhaus, dass Röther von der Stadt übernommen hat und jetzt ebenfalls auf Vordermann bringt. Immerhin: Die Arbeiten auf dem Dach des zukünftigen Modeparks sind offenbar abgeschlossen. Der dafür notwendige Kran ist bereits abgebaut.

Bereits möglichst Anfang nächsten Jahres soll ein anderes Vorhaben in Angriff genommen werden, dass die Stadt auf anderer Ebene wirtschaftlich voranbringen soll. Frühauf hofft, „dass wir dann mit der Erschließung des insgesamt rund 180.000 Quadratmeter großen Gewerbegebiets Weidenberg loslegen können“. Das ist schon allein deshalb wichtig, „weil wir zurzeit keine Flächen für Firmenansiedlungen mehr haben. Alle Grundstücke sind verkauft.“ Noch sei die Umlegung am Weidenberg nicht abgeschlossen. Wenn dort die Baureife hergestellt sei, werde man das Areal gezielt vermarkten, kündigt der OB an. Es gebe zurzeit zwar keine konkreten Anfragen, aber man stehe in Kontakt mit einigen Interessenten, sagte er auf Anfrage unserer Zeitung.

Parken ist in Idar-Oberstein ein Dauerbrennerthema. Zurzeit sind der Stadt die Hände gebunden, weil sie die Bewirtschaftung an die Parkhausgesellschaft Hüfner abgetreten hat. Ganz neu kann darüber befunden werden, wenn Ende 2019 die Verträge auslaufen. Dann stellt sich unter anderem die Frage, ob noch alle Parkhäuser im Stadtgebiet gebraucht werden. Dabei rückt unter anderem das in der Austraße in den Fokus: „Es ist so verbaut, dass man da mit einem größeren Auto kaum noch reinkommt“, weiß Frühauf. „In den nächsten zwei Jahren könnte da was passieren“, deutete er am Dienstagabend vielsagend an, ohne konkret zu werden. Wobei er bei allen Plänen sicher auch im Kopf hat, dass dann in Oberstein noch das Programm „Aktive Stadt“ mit einer Förderung von 90 Prozent läuft.

Von Kurt Knaudt