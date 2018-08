Polizisten bei Alkoholkontrolle massiv attackiert: Bewährungsstrafen

Drei Angeklagte, drei motivierte Verteidiger, eine engagierte Staatsanwältin, ein erweitertes Schöffengericht mit Richter Johannes Pfeifer und seinem Kollegen Philipp Schneider, zwei traumatisierte und verletzte Polizisten, sieben Prozesstage geplant: Da sollte man meinen, dass da ein schwerwiegender Fall am Amtsgericht verhandelt wird. Prinzipiell richtig. Letztlich aber doch eine Fehleinschätzung.

Die Geschichte hat etwas von der TV-Reihe „Alarm für Cobra 11“: Nach einer Trunkenheitsfahrt schlossen sich im Juli 2017 in der Idar-Obersteiner Innenstadt weitere Taten anlässlich einer Fahrzeugkontrolle durch Polizeibeamte an. So unter anderem massiver Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung, außerdem Beleidigung der Polizisten.

In erster Linie ging es vor Gericht aber spürbar darum, juristische Ressourcen einzusparen, einen Verhandlungsmarathon zu vermeiden – und sich doch auf eine Linie, die ein rasches Prozessende beschert, zu verständigen. Viele Kompromisse schlossen das Gericht und zum Ende auch Staatsanwältin Marina Mesenholl.

Im Ergebnis wurde einer der Angeklagten, der in weiten Teilen geständig war, zu einer niedrigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt: Sozialstunden sind zu leisten, und auch ein Schmerzensgeld muss er an die verletzten Polizisten zahlen. Ein junger Familienvater wirkte einsichtig, zeigte ehrliche Reue und betonte: „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an diesen Vorfall denke.“ Ein weiterer Angeklagter, vorbestraft, erhält eine deutlich längere Freiheitsstrafe, aber ebenfalls auf Bewährung (mit einer Bewährungszeit über fünf Jahre und erheblichen Auflagen), der dritte junge Mann erhält ein eigenes Verfahren: Offenbar hatte er nur eine Nebenrolle, was ein Handyvideo vom Geschehen beweisen soll, das einer der Angeklagten gedreht hat. Innerhalb eines Jahres war es nicht möglich, dass Polizei oder Staatsanwaltschaft sich um die Auswertung des Handys kümmern konnten. Und vor Gericht war dem angeklagten Besitzer des Handys leider der Entsperrungscode entfallen. Das löste nicht nur bei Richter Pfeifer Kopfschütteln aus. Nun soll das Handy zeitnah ausgewertet werden.

Was war an jenem Tag im Juli 2017 passiert? Der junge Familienvater hatte mit den zwei weiteren Angeklagten schon nachmittags getrunken, war mit ihnen gemeinsam als Fahrer in der Innenstadt unterwegs. Und das offenbar viel zu schnell, sodass die Polizei einen Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt erhielt. Die Beamten stellten den Wagen samt Fahrer, der unter anderem in falscher Richtung auf der Mainzer Straße unterwegs war.

„Ich hatte Angst, Panik. Ich wusste, dass ich meinen Führerschein verliere und das für mich massive Folgen haben würde“, erklärt der Fahrer, der offenbar flüchten wollte, wie die Polizei aussagt. Er wehrte sich mit Händen und Füßen, wurde körperlich und verbal aggressiv, die Situation eskalierte. Ein weiterer Angeklagter wollte den Kumpel unterstützen, der ihn auch aufforderte, er solle das Geschehen filmen. Warum? „Ich empfand die Maßnahmen der Beamten als nicht im Verhältnis stehend. Man hat mich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gedrückt, mir eine Waffe an den Kopf gehalten.“ Das dementierten die beiden Polizeibeamten vehement. Beide sagten: „Wir wurden massiv angegangen. Die Situation war nicht zu klären. Wir mussten Verstärkung anfordern. So etwas haben wir noch nicht erlebt.“ Pfefferspray und Schlagstöcke wurden eingesetzt: Als Nächstes folgte das Bedrohen mit der Schusswaffe. So lernen das die Polizeibeamten.

Wäre er noch einen Schritt weiter auf mich zu gegangen, hätte ich geschossen. Den Tränen nah erzählte der heute 24-jährige Polizeibeamte im Zeugenstand, wie dramatisch die Situation war.