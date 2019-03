Polizei Trier sucht 19-Jährigen aus Wuppertal

Trier

Auf Bitten der Kripo Wuppertal veröffentlicht das Polizeipräsidium Trier eine Vermisstenfahndung nach dem 19-jährigen Johannes Wurzel aus Wuppertal. Der Mann wurde zuletzt am 17. März zu Hause gesehen. Er befindet sich offenbar in einem "psychischen Ausnahmezustand". Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ergeben sich Anhaltspunkte, dass Wurzel sich in Trier oder in der Region Trier aufhalten könnte.