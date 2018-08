Polizei Baumholder legt Statistik vor: Zahl der Straftaten nimmt weiter ab

Nach wie vor lebt es sich in der Verbandsgemeinde Baumholder relativ sicher. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik der örtlichen Polizeiinspektion hervor. Demnach setzt sich der positive Abwärtstrend der vergangenen Jahre fort. Im Jahr 2017 wurden im Zuständigkeitsbereich bei der Betrachtung der Gesamtkriminalitätslage insgesamt 388 Straftaten statistisch erfasst. Gegenüber dem Vorjahr mit 442 Fällen bedeutet das einen Rückgang um 54 Fälle (minus 12,2 Prozent).

Inwieweit sich der Einsatz der Streetworkerin am Baumholderer Weiher auf die Jugendkriminalität auswirkt, bleibe abzuwarten, schreibt die Polizeiinspektion Baumholder in ihrer Jahresstatistik.

Foto: Silke Bauer (Archiv)

Ganz oben auf der Straftatenliste stehen Diebstahl (88 Fälle/22,68 Prozent) sowie Vermögens- und Fälschungsdelikte (64/16,49 Prozent), gefolgt von Straßenkriminalität, (60/15,46 Prozent), Sachbeschädigung (54/13,92 Prozent) und Körperverletzung (49/12,63 Prozent). Aufgeklärt wurden 234 Straftaten, damit betrug die Quote 60,3 Prozent (2016: 62,7 Prozent). Insgesamt wurden 218 Tatverdächtige ermittelt, zehn Tatverdächtige weniger als im Jahr 2016.

In der Einzelbetrachtung liegt die Veränderung der Straftatenanzahl im normalen Schwankungsbereich der vergangenen Jahre. Sachbeschädigung auf öffentlichen Wegen und Plätzen steht nach wie vor im Fokus der polizeilichen Kriminalstatistik. Örtliche Schwerpunkte sind vor allem im Bereich des Schulzentrums Baumholder sowie der Sportstätten und der Weiheranlage im Stadtgebiet Baumholder mit möglicher Beteiligung von Jugendlichen und Heranwachsenden zu finden. In Kooperation mit der Stadtverwaltung Baumholder, der VG-Verwaltung Baumholder und dem Kreisjugendamt Birkenfeld wurden ein Maßnahmenkatalog unter Berücksichtigung einer Präsenzstrategie sowie der Einsatz einer Streetworkerin abgesprochen. Für 2018 wurde zudem auf kommunalpolitischer Seite die Prüfung zur Einrichtung eines kriminalpräventiven Rates in Aussicht gestellt.

Die Zahl der Tatverdächtigen im Bereich der Jugendkriminalität ist im Vergleich zu 2016 erneut gesunken und liegt derzeit bei 16,5 Prozent. Nach wie vor wird ein Großteil der Delikte (70 Prozent) von männlichen Tatverdächtigen begangen. Der Anteil der nicht deutschen Tatverdächtigen unter 21 Jahren lag 2017 bei 2,8 Prozent.

Nichtsdestotrotz belegt eine weitere Auswertung der Statistik, dass Täter unter 21 Jahren nach wie vor im Bereich der Rohheitsdelikte und Sachbeschädigungen überproportional vertreten sind. Häufig waren gruppendynamische Prozesse sowie übermäßiger Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln mitursächlich und konfliktauslösend. Darin besteht aus polizeilicher Sicht ein möglicher Handlungsansatz für die im Bereich der Verbandsgemeinde Baumholder eingesetzte Streetworkerin Jeanette Geßner.

Im Bereich der Eigentumsdelikte ist bei den Diebstählen unter erschwerten Bedingungen (hierunter zählen auch Wohnungseinbruchsdiebstähle) im Vergleich zum Vorjahr erneut eine Abnahme von 39 auf 23 polizeilich bekannt gewordener Fälle zu verzeichnen. Die polizeiliche Präsenz in der Verbandsgemeinde Baumholder und entsprechende Kontrolltätigkeiten, verbunden mit einer wachsamen Bevölkerung, dürften den einen oder anderen Einbruch verhindert haben. Darüber hinaus werden auch 2018 erneut Präventionsveranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz in der Bevölkerung angeboten.

Die Polizei Baumholder wird auch zukünftig einen Schwerpunkt ihrer polizeilichen Arbeit in der Bekämpfung der Aggressionsdelikte und der Gewalt im öffentlichen Raum bei strikter Anwendung des integrativen Ansatzes sehen. Frühzeitige Kooperationsmaßnahmen mit Sicherheitspartner könnten zu positiven Entwicklungen in der Kriminalitätsbekämpfungsstrategie führen. Regelmäßige Kooperationen und enge vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Veranstaltern, Genehmigungsbehörden sowie den Sicherheitspartnern bei den US-Streitkräften könnten bei gleichzeitiger Anwendung der Präsenzstrategie zu einem nachweisbar positiven Erfolg beisteuern.

Präsenz und gezielte Kontrollen gemeinsam mit dem Ordnungsamt und Sicherheitspartnern an erkannten Brennpunkten oder in der Bewältigung von Veranstaltungslagen bei Volksfesten oder ähnlichen Veranstaltungen zeigen eine gewisse Nachhaltigkeit. Die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Streetworkerin und einem mit der Kommune abgestimmten Maßnahmenpaket bleibe indes abzuwarten.