Poledance-Duo steuert die nächste WM an

Die Erfolgsserie der Baumholderer Poledancerinnen reißt nicht ab: Nachdem das Duo Amalia Lang und Kayla Burch bereits in den vergangenen beiden Jahren mehrere Siege und zuletzt sogar eine Weltmeisterschaftsteilnahme verbuchen konnte, sicherten sich die beiden dieser Tage in der Elitekategorie die deutsche Vizemeisterschaft und damit eine weitere WM-Teilnahme.

Erst 14 Jahre alt ist Amalia Langs Poledanceschülerin Angelina Rodgers – und doch präsentierte sie sich bei den deutschen Meisterschaften wie eine ganz Große. Auch sie erreichte in ihrer Altersklasse Platz zwei.

Besonders erfreulich: Die 14-Jährige Angelina Rodgers, die in Amalia Langs Poledance-Schule trainiert, konnte in ihrer Altersklasse ebenfalls den zweiten Platz erringen.

„Ich bin so stolz auf sie“, freut sich Amalia Lang im Hinblick auf die bemerkenswerte Leistung ihrer Schülerin. „Sie tanzt erst seit einem Jahr“, fügt sie hinzu. Dieser Aspekt macht den Erfolg der Jugendlichen noch beeindruckender. Auch sie startete in der Elitekategorie, allerdings im Juniorsegment. „Die Elitekategorie ist das höchste Level des Poledances“, erklärt Amalia Lang.

Dementsprechend angespannt war die Trainerin dann auch, als ihr Schützling auf die Bühne kam. „Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so nervös“, sagt sie lachend. „Viel nervöser als bei meiner eigenen Performance. Man kann halt nur zuschauen.“ Als die 14-Jährige dann auch die schwierigen Tricks brillant gemeistert habe, sei die Freude riesig gewesen. Vier ihrer fünf Kontrahentinnen konnte sie hinter sich lassen, nur Annika Winkler war besser.

Ebenso gut machten es auch Amalia Lang und Kayla Burch selbst, die man mittlerweile schon als Dreamteam bezeichnen kann. „Im Nachhinein bin ich mit unserer Leistung sehr zufrieden“, betont die Leiterin des Baumholderer Poledance-Studios Zero Gravity. „Es war die erste Meisterschaft, bei der wir richtig Spaß hatten, weil wir die Nummer etliche Male im Studio geübt hatten.“ Die eiserne Disziplin beim Training sei der Grund für die Erfolge in der Vergangenheit, sagt Amalia Lang.

Dass es bei der deutschen Meisterschaft in Dortmund nur für den zweiten Platz reichte, ist nicht auf einen technischen Fehler zurückzuführen, sondern war einfach nur Pech. „Uns ist ein Strasssteinchen vom Kostüm abgefallen, dafür gab es einen Punkt Abzug. Das kostete uns den Sieg.“

Doch allzu enttäuscht ist das Baumholderer Duo deshalb nicht, immerhin konnten sich die beiden im Vergleich zum vergangenen Jahr, als es nur für den vierten Platz gereicht hatte, deutlich steigern. Außerdem haben die beiden mit der Vizemeisterschaft das Ticket für die Weltmeisterschaft in Tarragona in Spanien gelöst. Die Chancen auf einen Sieg bei diesem Turnier kann Amalia Lang schwer einschätzen. „Wir sind froh, es überhaupt geschafft zu haben“, betont sie. „Natürlich wären die Top Ten und somit der Einzug ins Finale ein Traum, aber wir arbeiten jetzt hart weiter und schauen, was passiert.“

