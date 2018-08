Planschbecken mit Nashorn: Idarwaldbad in Rhaunen hat neue Attraktion

Aus unserem Archiv

Rhaunen

Der warme Sommer sorgt für Hochbetrieb in den Schwimmbädern. Davon profitiert auch das Waldfreibad Rhaunen, das, idyllisch zwischen Rhaunen und Stipshausen gelegen, auch in dieser Saison wieder sonnenhungrige Gäste anzieht. Auch die Bauarbeiten für das neue Kleinkinderplanschbecken mit neuem Spielplatz sind abgeschlossen. Am Wochenende waren die kleinen Badegäste bis vier Jahre mit zwei Begleitern zum kostenlosen Besuch im Rahmen eines Tags der offenen Tür eingeladen, das neue Becken und die Spielgeräte rundum zu testen. Da hatten auch die Eltern und Großeltern ihren Spaß. Der Samstag soll der bessere von den beiden Tagen gewesen sein, der Grund mag das WM-Endspiel am Sonntag gewesen sein.