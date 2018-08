Pionierarbeit: Alexander Schweitzer lobt Nahwärmenetz

Hohen Besuch hat Bürgermeister Martin Samson gestern Morgen im Mehrgenerationenhaus empfangen: Zusammen mit Hans Jürgen Noss war Alexander Schweitzer, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, vorbeigekommen, um sich über die Entwicklung der Gemeinde, über anstehende Maßnahmen, aber auch über Probleme zu informieren. Besonders angetan war er von der als Jahrhundertprojekt betitelten Einrichtung eines Nahwärmenetzes.

Einen Abstecher nach Gimbweiler machten gestern Alexander Schweitzer (2. von rechts) und Hans Jürgen Noss (links). Sie informierten sich bei Bürgermeister Martin Samson (2. von links) und Gemeinderatsmitglied Stefan Werle über anstehende Projekte. Foto: Peter Bleyer

„Was Sie hier leisten, ist wichtige Pionierarbeit“, sagte Schweitzer sichtlicht beeindruckt, nachdem Martin Samson seinen Bericht abgeschlossen hatte. „Mein Kompliment.“ Zur Erinnerung: Das Projekt Nahwärmenetz sieht vor, dass über eine insgesamt fast 4400 Meter lange Leitungstrasse Wärme aus Holzhackschnitzeln und Sonnenenergie Gebäude im gesamten Dorf versorgen soll. Dafür ist die Errichtung eines Blockheizkraftwerks am Ende der Waldstraße und einer Freilandfotovoltaikanlage beabsichtigt. Wenn die Straßen aufgerissen werden, soll zudem auch gleich noch ein Glasfaserkabel verlegt werden, das die DSL-Breitbandversorgung mit bis zu 300 Mbit/s garantieren würde. Unterstützt wird die Kommune durch das am Umwelt-Campus angesiedelte Ifas-Institut und von der Nahwärmeversorgung Birkenfeld (NVB) GmbH, die auch das Netz in der Kreisstadt betreibt.

Der Bürgermeister hatte in seinen Erläuterungen auch eine besonders wichtige Nachricht untergebracht: Die Mindestzahl von 80 Haushalten, die für die Umsetzung des Projekts Bedingung ist, wurde schon übertroffen. Mehr als 90 Hauseigentümer hätten sich nach reichlich Überzeugungsarbeit bereit erklärt, ihr Haus zum einmaligen Selbstkostenpreis von 3800 Euro ans Nahwärmenetz anzuschließen. Damit ist ein K.-o.-Kriterium vom Tisch.

Trotz dieser positiven Entwicklung klagte Samson dem SPD-Fraktionsvorsitzenden auch sein Leid über die bürokratischen Hürden. „Wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, aber es liegt immer noch keine 100-prozentige Zusage vor“, betonte er. „Gleichzeitig werden wir aber aufgefordert, einen Teil der Fördersumme noch dieses Jahr abzurufen, sonst wäre das Projekt gestorben.“ Die insgesamt rund 4,7 Millionen Euro teure Maßnahme wird mit einem Betrag in Höhe von 3,6 Millionen Euro bezuschusst. der größtenteils aus Bundesmitteln stammt.

Alexander Schweitzer zeigte Verständnis für die Lage des Bürgermeisters, der bei der Planung und Umsetzung dieses Projekts ohnehin enorm beansprucht werde. „Die Behörden müssen lernen, dass sie es Gemeinden nicht schwer machen dürfen“, sagte. er. „Aber sie sind natürlich an Regularien gebunden.“ Trotzdem sei es kein guter Umgang, die Gemeinde einfach allein marschieren zu lassen. Das werde er auch so weitergeben. Schweitzer betonte abschließend noch einmal, dass Martin Samson während seiner Amtszeit die Gemeinde gut entwickelt habe. „Sie können stolz auf sich sein.“

Von unserem Redakteur Peter Bleyer