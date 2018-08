Pilgerstation hat Bewährungsprobe bestanden

Der „Hildegard von Bingen“-Pilgerwanderweg verbindet auf den insgesamt rund 140 Kilometern zwischen Idar-Oberstein und Bingen Wirkungsstätten der Heiligen, die – so wird vermutet – in Niederhosenbach geboren wurde und 39 Jahre lang auf dem Disibodenberg wirkte. Im September vergangenen Jahres wurde der Pilgerwanderweg eröffnet.

Paul Krachen aus Bergen (rechts) begrüßt 35 Pilger aus dem Saarland in seinem Haus Toskana und bewirtete die Gäste auch. Krachen hatte sich schon bei der Streckenführung für den „Hildegard von Bingen“-Pilgerweg engagiert.

Foto: Günter Weinsheimer

Am Wochenende war die erste größere Pilgergruppe aus der Pfarrei St. Hildegard im saarländischen St. Ingbert auf ihrer zweiten Etappe von Herrstein nach Kirn unterwegs. Im Laufe des Jahres will die von Pfarrer i. R. Werner Ripplinger geführte Gruppe den in acht Etappen eingeteilten Pilgerwanderweg bewältigen. Der Abschluss ist für den 20. Oktober in der Benediktinerabtei St. Hildegard in Rüdesheim-Eibingen geplant. Von der zweiten Etappe waren die 35 Frauen und Männer vollends begeistert. Das Wetter, die Landschaft und die Einkehr im Haus Toskana von Paul Krachen in Bergen passten, während die erste Etappe vor zwei Wochen von Idar-Oberstein nach Herrstein den Teilnehmern auch witterungsmäßig doch einiges abverlangt hatte.

Pilgerin Katharina Henschel erzählt, dass sie auch den 2500 Kilometer langen Jakobsweg schon absolviert habe, den sie in Hornbach in der Pfalz begann. „Mich fasziniert Hildegard allgemein. Die Nahelandschaft passt zu der Heiligen wie auch umgekehrt. Für mich war schon der Beginn der Pilgerwanderung in Idar-Oberstein etwas Besonderes. Da ich offen für Neues bin, freue ich mich schon auf die nächsten sechs Etappen mit vielen Begegnungen, den Disibodenberg und die Schönheiten der Orte mit ihren Kirchen.“

Paul Krachen steht voll und ganz hinter der Idee des Pilgerwanderweges. Er findet Unterstützung im Deutsch-Italienischen Kulturverein Bergen. Mitglied Rainer Flohr aus Bergen führte die Gruppe durchs Trübenbachtal vorbei am Wasserfall zum Bahnhof Kirn. Und Presbyteriumsvorsitzende Helga Lenz bot eine Führung in der Bergener Kirche an.

Paul Krachens Haus Toskana hat als eine von vielen Einkehrmöglichkeiten seine Bewährungsprobe bestanden. Das untermauerten die zahlreichen Dankesworte und Gästebucheinträge. „Dieser Pilgerwanderweg ist auch regional eine Bereicherung. Man trifft Menschen in freudiger Stimmung“, stellt Krachen fest, nachdem die Pilger gestärkt und mit einem Stempel im Pilgerpass weitergezogen sind.

Apropos Stärkung: Hobbykoch Paul Krachen konnte mit Dinkelbrot mit Forellenmousse und Kräuterquark als Vorspeise und danach einer Minestrone, bestehend aus Dinkelkörnern und verschiedenem Gemüse, sowie Wein vom Disibodenberg punkten. In Krachens Studienzeit in Berlin (er studierte Geschichte) lag sein Schwerpunkt auf dem Mittelalter. Zu den herausragenden Persönlichkeiten zählte damals schon Hildegard von Bingen. Später, als Schulreferent in Trier, spielten die Frauengestalten des Mittelalters in der Lehrerfortbildung eine Rolle. Wieder war Hildegard dabei. „Als dann die Pläne von einem „Hildegard von Bingen“-Pilgerweg bekannt wurden, war ich gleich interessiert und habe mich bei der Wegeführung unter Berücksichtigung alter, schon aus der Römerzeit bekannter Strecken für den Pilgerweg eingesetzt, der durch Bergen führt“, sagt Krachen. Aber es gibt auch andere Gründe, weshalb Krachen sein Engagement ausgeweitet hat bis hin zum Aufbau der Hildegard-Station: „Die inhaltliche Prägung des Projekts als Pilgerweg, die offen ist für alle Wanderer und zugleich die religiöse Dimensionen aufnimmt, die mit der Namensgeberin verbunden sind, haben mir gefallen.“

Von unserem Mitarbeiter Günter Weinsheimer