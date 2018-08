Pflegeschüler machten Selbstversuch: Mit dem Rolli durch Idar

„Oh je. Wenn das mal gut geht …“: So kommentierten zwei Rolli-Fahrer die Szene, als zwei Schülerinnen – ebenfalls im Rollstuhl – auf abschüssiger Strecke in der Idarer Fußgängerzone mal so richtig Gummi geben. Es geht gut. Erstaunlicherweise.

Pflegeschülerinnen beim Rolli-Selbstversuch in Idar: Schnell wurden Grenzen und Möglichkeiten deutlich, und so manche Teilnehmerin wurde nachdenklich.

Foto: Vera Müller

In dieser Woche veranstaltet der Kurs des zweiten Ausbildungsjahres der Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Idar-Oberstein ein Projekt in Zusammenarbeit mit Menschen mit körperlicher Behinderung. Am Mittwoch stand ein Tag der Selbsterfahrung im Rollstuhl an. Die Auszubildenden waren mit Rollstühlen im Stadtteil Idar unterwegs. Die Rollstühle wurden von den Sanitätshäusern ANK und Gillmann zur Verfügung gestellt.

Mit dabei: eine saarländische Gruppe des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderte. Zu dessen Forderungen gehören unter anderem: gleiche Lebenschancen statt Benachteiligungen, Bedürftigkeitsprinzip, Chancengleichheit statt Chancengerechtigkeit, Belange behinderter Frauen sind besonders zu berücksichtigen, selbstverständliche Teilhabe statt fremdbestimmter Stellvertretung, Arbeit und Beschäftigung für behinderte Menschen zu fördern und zu sichern, eigenständiges Wohnen, barrierefreier ÖPNV für mehr Lebensqualität und barrierefreier Tourismus.

Die saarländische Gruppe in einheitlichen Shirts begleitet unterschiedliche Projekte und ist unter anderem an Schulen am Start. „Was immer wieder auffällt: Kinder fragen viel offener. Da gibt es keine peinlich berührten Blicke. Sie fragen vor allem, warum wir im Rolli sitzen.“ Und das hat ganz unterschiedliche Gründe: ein Unfall mit dem Motorrad, mit dem Auto, bei der Arbeit, Multiple Sklerose …

Offen reden die Saarländer über ihre Geschichten und den Moment, den ihr Leben komplett verändert hat und sie die Welt plötzlich mit anderen Augen sehen ließ. Komme ich in dieses Geschäft rein? Warum parken die Autos am Bürgersteig? Gibt es in der Gaststätte eine barrierefreie Toilette? Warum wird Kopfsteinpflaster verlegt, das uns das Leben schwer macht? Warum gibt es nach wie vor so viele Fehlplanungen im öffentlichen Bereich?

„Wir erleben viel Hilfsbereitschaft. Und darauf sind wir auch oft angewiesen“, betonen die „echten“ Rollifahrer. Was sie immer wieder feststellen: Sind sie wie jetzt mit Probanden unterwegs, sind diese recht schnell ungeduldig und genervt: und wollen raus aus dem sperrigen Gefährt. „Tja, da haben wir ja keine Wahl. Wir können nicht einfach so aufstehen.“

Ihre Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche und Gedanken machten die Rollifahrer auch bei einem Interviewtag mit den Schülern des Klinikums deutlich: Schnell entstand so eine fast freundschaftliche Nähe. Und einige wertvolle Tipps hatten die Profis für die Anfänger parat: Es muss viel mit dem Rumpf gearbeitet werden, Gewichtsverlagerung ist wichtig. Auf die richtige Technik kommt es an. Einfach so in einen Rollstuhl einsteigen und los? Das funktioniert nicht, das müsse man erst mal lernen.

Den Lehrkräften geht es bei diesem Projekt vor allem um Empathie, Wahrnehmung und Sensibilisierung, die die Schüler in ihrem Leben und auch in ihrem künftigen Berufsalltag weiterbringen sollen. Wie autark ist man eigentlich, wenn man im Rollstuhl sitzt? Auch diese nachdenklich stimmende Frage stand im Fokus. Die Schüler finden das Projekt klasse: „Das Rolli-Fahren geht allerdings ganz schön in die Arme.“ Und gleichzeitig am Smartphone chatten, Rolli-Fahren, die Handtasche im Griff behalten: Das geht nicht. Auch Hendrik Weinz, der Verwaltungsdirektor des Klinikums, und Oberbürgermeister Frank Frühauf schauten bei der Tour durch Idar vorbei. Weinz betonte: „Auch wir haben im Klinikum noch einige Baustellen bezüglich Barrierefreiheit.“

Der ungewöhnliche Ausflug, der viele Blicke auf sich zog, endete übrigens im Brauhaus. Nur dort ist eine barrierefreie Toilette nutzbar. Die Auszubildenden präsentieren am heutigen Freitag im Hörsaal des Klinikums ihre Erfahrungen rund um die Projektwoche.

Von unserer Redakteurin Vera Müller